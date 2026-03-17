Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích bệnh viện, khiến 400 người chết

Afghanistan nói 400 người thiệt mạng trong cuộc không kích của Pakistan vào một bệnh viện ở Kabul, song Pakistan bác bỏ thông tin này.

Phát ngôn viên chính phủ Afghanistan ngày 17/3 cáo buộc Pakistan nhắm mục tiêu tấn công một cơ sở y tế hỗ trợ cai nghiện ở Kabul, khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và 250 người bị thương.

Nhân viên an ninh tại hiện trường vụ không kích ở Kabul ngày 17/3. Ảnh: AFP

Pakistan lập tức bác bỏ, gọi tuyên bố của chính quyền Afghanistan là sai sự thật và gây hiểu nhầm, đồng thời cho biết đã "nhắm mục tiêu chính xác vào các cơ sở quân sự"

"Các vụ nổ thứ cấp có thể nhìn thấy sau các cuộc tấn công cho thấy rõ sự hiện diện của các kho đạn dược lớn", Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết.

Cuộc xung đột bắt đầu từ tháng trước đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng nhất từ trước đến nay giữa Afghanistan và Pakistan, hai nước láng giềng có chung đường biên giới dài 2.600 km. Nguyên nhân là do căng thẳng kéo dài giữa Pakistan và chính quyền Taliban tại Afghanistan, chủ yếu xoay quanh việc Islamabad cáo buộc Kabul cho phép các nhóm phiến quân sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm nơi trú ẩn để thực hiện các cuộc tấn công tại Pakistan.

Trung Quốc, láng giềng của Afghanistan và Pakistan, cho biết nước này sẵn sàng làm trung gian xoa dịu căng thẳng giữa hai bên, kêu gọi cả hai quốc gia tránh leo thang chiến tranh, quay trở lại bàn đàm phán.

