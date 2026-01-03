AFC kỳ vọng Việt Nam hoặc Thái Lan vô địch U23 châu Á 2026

Arab SaudiGiải U23 châu Á chỉ còn thiếu nhà vô địch đến từ Đông Nam Á, khu vực có Việt Nam và Thái Lan được LĐBĐ châu lục (AFC) kỳ vọng ở giải 2026.

Theo LĐBĐ châu Á (AFC), bóng đá châu lục chia thành 5 khu vực: Đông, Tây, Trung, Nam và Đông Nam. Đông Á đã có Nhật Bản vô địch U23 châu Á 2016, 2024, và Hàn Quốc lên ngôi năm 2020. Tây Á có Iraq (2013) và Arab Saudi (2022), còn Uzbekistan đại diện cho Trung Á với chức vô địch năm 2018. Đến kỳ này, Nam Á không có đại diện, còn Đông Nam Á được kỳ vọng sẽ tỏa sáng.

"Liệu Thái Lan và Việt Nam có thể làm được?", bài viết trên trang chủ AFC có đoạn. "Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào họ để xem liệu Đông Nam Á có thể vươn lên thành thách thức thực sự".

Việt Nam giành HCV bóng đá nam SEA Games 33 sau khi thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan vào tối 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Đông Nam Á vẫn bị coi là vùng trũng của bóng đá châu Á và thế giới. Tuy nhiên, khu vực này chưa bao giờ ngừng cố gắng vươn lên, với hai đại diện tiêu biểu là Thái Lan và Việt Nam. Tính riêng tại U23 châu Á, hai đội chỉ vắng mặt ở vòng chung kết kỳ đầu tiên năm 2013, trước khi tham dự suốt 6 kỳ liền.

Thành tích tốt nhất của Việt Nam là vào chung kết năm 2018 ở Trung Quốc, nơi đội thua Uzbekistan 1-2 ở hiệp phụ. Sau đó, Việt Nam còn hai lần vào tứ kết năm 2022 và 2024. Thái Lan mới một lần vào tứ kết năm 2020 ở kỳ giải trên sân nhà.

Trước khi dự VCK U23 châu Á 2026, hai đội đều cùng chơi tại SEA Games 33. Ở chung kết, Việt Nam thắng ngược Thái Lan 3-2 ở hiệp phụ sau khi bị dẫn 0-2. Tuy nhiên, Việt Nam có sự chuẩn bị lâu dài và kỹ càng hơn, khi liên tục đá giao hữu với các đội nhóm đầu châu Á từ cuối năm 2024. Đội cũng gần như giữ nguyên lực lượng giành HC vàng SEA Games 33 để tập huấn tại Qatar trước khi sang Arab Saudi. Trong khi đó, Thái Lan không có thời gian tập huấn và lực lượng dự vòng chung kết cũng vắng nhiều cầu thủ chủ chốt do CLB chủ quản không đồng ý nhả quân.

Việt Nam nằm ở bảng A, lần lượt đấu Jordan ngày 6/1, Kyrgyzstan 9/1 và chủ nhà Arab Saudi 12/1. Tại bảng D, Thái Lan sẽ đấu Australia 8/1, Iraq 11/1 và Trung Quốc 14/1. Vòng chung kết U23 châu Á 2026 gồm 16 đội chia thành 4 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm, để chọn ra 4 đội nhất, 4 đội nhì vào tứ kết.

AFC chỉ ra những thống kê nổi bật của Việt Nam từ vòng loại. Với 4 bàn thắng, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik là đội ghi ít bàn nhất trong số 11 đội đứng đầu bảng. Bên cạnh đó, Việt Nam thuộc nhóm 7 đội có chiến dịch vòng loại toàn thắng, cùng Jordan, Nhật Bản, Qatar, Iran, Hàn Quốc và Syria.

"Việt Nam cũng thuộc nhóm phòng ngự chắc chắn cùng Australia và Hàn Quốc", bài viết của AFC có đoạn. "Họ giữ sạch lưới ở vòng loại và sẽ tạo nên thử thách cực độ cho các đối thủ".

Trung Thu