HLV Thái Lan không ngờ vắng 10 trụ cột ở giải U23 châu Á

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận Thái Lan vắng nhiều trụ cột hơn dự kiến, trước thềm VCK U23 châu Á 2026.

So với đội hình Thái Lan giành HC bạc SEA Games 33, đoàn quân Thawatchai thiếu 10 cầu thủ tại giải châu Á vì nghĩa vụ gắn bó với CLB. Trong số này có Vua phá lưới Yotsakorn Burapha, tiền vệ đội trưởng Seksan Ratree, tiền vệ Kakana Khamyok hay trung vệ Chanapach Buaphan.

HLV U23 Thái Lan, Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Ảnh: Daily News

Họ vẫn giữ được vài cầu thủ được truyền thông Thái Lan coi là ngôi sao như Ikhlas Sanharn, Sittha Boonlha hay hậu vệ cao 1,86 m Wichan Inaram. Tuy nhiên, HLV Thawatchai cho rằng thiếu tới 10 trụ cột khiến ông bất ngờ, vì ban đầu chỉ nghĩ rằng sẽ vắng vài cầu thủ.

"Vắng Yotsakorn, hàng công Thái Lan sẽ bị yếu đi", Daily News dẫn lời HLV Thawatchai. "Chúng tôi sẽ phải tìm phương án cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Khi gặp các đội châu Á, Thái Lan không thể chơi tấn công như tại SEA Games 33".

Thái Lan hiện hội quân, tập luyện tại Học viện Yamaoka Hanasaka, Pathum Thani. Họ sẽ bay sang Arab Saudi tối 3/1, và sẽ không đá trận giao hữu nào với các đối thủ dự giải. Trong khi đó, Việt Nam được đá tập với Syria. Đến hôm 29/12, Thái Lan chỉ còn vắng một cầu thủ so với danh sách 23 tuyển thủ dự giải.

Thái Lan ở bảng D VCK U23 châu Á, lần lượt gặp Australia ngày 8/1, Iraq 11/1 và Trung Quốc 14/1. Ông Thawatchai đặt mục tiêu cầm hòa Australia ở trận ra quân. "Để làm được điều đó, Thái Lan sẽ phải ngăn chặn khả năng chơi bóng bổng của đối thủ", báo Daily News nhận định.

Mục tiêu của Thái Lan là vào tứ kết. Tuy nhiên, ông Thawatchai cho rằng việc thiếu vắng nhân sự sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch này. Từ khi tiếp quản đội cách đây khoảng 6 tháng, ông đã sử dụng lực lượng nòng cốt là các cầu thủ dự SEA Games. Dù vậy, ông nhấn mạnh đội vẫn còn những cầu thủ khác có tiềm năng và khát khao thể hiện. Ban huấn luyện không muốn các cầu thủ bị ảnh hưởng tâm lý từ kết quả không như mong đợi tại SEA Games vừa qua, và yêu cầu toàn đội tiếp tục hướng về phía trước.

Hoàng An tổng hợp