AFC được đánh giá cao khi không nương tay với Malaysia

Nhiều tờ báo trong khu vực khen ngợi Liên đoàn bóng đá châu Á vì thẳng tay xử thua Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trưa 17/3, LĐBĐ châu Á (AFC) quyết định xử thua Malaysia 0-3 do sử dụng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu ở hai trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 vào năm ngoái, thuộc bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trước đó, FIFA và Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) xác định LĐBĐ Malaysia (FAM) sử dụng giấy tờ giả mạo để nhập tịch cho 7 cầu thủ gốc nước ngoài.

"FIFA tuyên bố có tội. CAS khẳng định điều tương tự và đến lượt AFC kết luận có tội", bài viết trên báo Malaysia New Straits Times có đoạn. "Đó là đòn mới nhất giáng mạnh vào FAM. Hy vọng dự Asian Cup 2027 cũng tan vỡ".

Tiền đạo Malaysia gốc Argentina Rodrigo Holgado (áo vàng) thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT

Kênh truyền hình Malaysia Astro Arena thì đưa tin có phần mỉa mai, rằng "bóng đá Malaysia chào mừng lễ Eid bằng lời tạm biệt Asian Cup 2027". Eid al-Fitr Fitr (Lễ xả chay) là một trong hai ngày lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo trên toàn thế giới, đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan linh thiêng. Thời gian tổ chức lễ năm nay tại Malaysia từ tối 20/3 và 22/3.

Trước khi có án phạt chính thức, đã có những nghi ngại về khả năng AFC nương tay cho Malaysia bởi đôi bên có mối liên hệ đặc biệt. Quốc gia này là nơi đặt trụ sở chính của cơ quan quản lý bóng đá châu lục và cũng là một thành viên sáng lập có nhiều ảnh hưởng. Tổng thư ký đương nhiệm của AFC, ông Windsor Paul John, vốn là một công dân Malaysia

"AFC không hề nương tay", tờ Siam Sports (Thái Lan) đưa tin. "Malaysia đã không thể tránh khỏi việc bị xử thua hai trận, và Việt Nam nhờ đó giành vé đi tiếp một cách may mắn".

Bài viết trên Daily News bình luận: "Phán quyết bất lợi cho Malaysia giúp Việt Nam vượt qua tình thế ngặt nghèo. Nhưng, AFC đã chơi đẹp. Phán quyết của họ hoàn toàn đúng luật".

Việc Malaysia bị xử thua hai trận khiến thứ tự bảng F vòng loại cuối thay đổi. Từ dẫn đầu, Malaysia tụt xuống thứ hai với 9 điểm, kém Việt Nam 6 điểm và mất suất dự vòng chung kết. Trận cuối gặp Việt Nam trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 vì thế chỉ còn mang tính thủ tục.

Trang ESPN phiên bản Singapore cho rằng Malaysia chỉ có thể tự trách mình. "Họ sẽ vô cùng thất vọng khi không thể có lần thứ hai liên tiếp dự Asian Cup. Cánh cửa vốn rộng mở khi chỉ cần tránh một thất bại cách biệt bốn bàn trước Việt Nam vào ngày 31/3. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã chấm dứt", bài viết có đoạn.

Tại Hàn Quốc, báo Osen bám sát các diễn biến khi liên quan đến HLV đồng hương Kim Sang-sik. Tờ này đánh giá "đây là kết quả không thể tránh khỏi", đồng thời đã giúp HLV Kim giảm áp lực.

"Trận thua đậm trước Malaysia từng khiến HLV Kim Sang-sik đối mặt áp lực và cả lời kêu gọi từ chức, nhưng dư luận đã thay đổi khi vụ gian lận bị phanh phui", bài viết trên Osen có đoạn. "Malaysia cũng đối mặt khả năng bị loại khỏi đấu trường quốc tế một thời gian, tương tự Indonesia, Timor Leste, Brunei hay Kuwait. Tất cả phụ thuộc động thái tiếp theo từ FIFA".

Bê bối nổ ra vào tháng 9/2025, khi Ủy ban kỷ luật FIFA xác định Malaysia sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu của 7 cầu thủ ngoại quốc. Điều này vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Nhóm này gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan).

Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc. Đến tháng 12/2025, FIFA tiếp tục xử thua Malaysia 0-3 trong các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm kể trên. FAM còn bị phạt 10.000 franc Thụy Sĩ.

FAM đều đã kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA và CAS, nhưng thất bại.

Trung Thu tổng hợp