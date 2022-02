AEON Việt Nam tiếp tục là 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Công ty TNHH AEON Việt Nam lần thứ ba liên tiếp được tạp chí HR Asia vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”, tối 23/2.

Kết quả dựa trên khảo sát 30.000 nhân viên từ 581 doanh nghiệp tại Việt Nam. 115 công ty được HR Asia xướng tên, trong đó có Coca Cola, Unilever, Grab... AEON Việt Nam đạt điểm bình quân cao cả ba tiêu chí gồm: Core (văn hóa doanh nghiệp); Self (mức độ gắn kết), Group (tinh thần đồng đội).

Ông Furusawa Yasuyuki - Tổng giám đốc AEON Việt Nam - cho biết:"Chúng tôi vinh dự khi nhận giải thưởng ý nghĩa này. Lần thứ ba được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam', chúng tôi tiếp tục phấn đấu để phát triển hơn nữa. Chân thành cảm ơn mọi người vì luôn ủng hộ suốt thời gian qua".

Ông Furusawa Yasuyuki và bà Trần Thị Tuyết Trinh - Trưởng phòng Nhân sự - nhận thưởng. Ảnh: HR Asia

"Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to Work for in Asia) do HR Asia tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên triển khai các hoạt động nội bộ sôi nổi gắn kết nhân viên. Năm 2021, giải thu hút sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp lớn tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Hong Kong, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Việt Nam...

Theo đại diện AEON Việt Nam, giải thưởng cho thấy nỗ lực theo đuổi các giá trị phát triển bền vững, trong đó không thể thiếu chiến lược nguồn nhân lực. Vượt qua nhiều thách thức, nhất là thời dịch, đơn vị vẫn duy trì tối đa lực lượng lao động (4.000 người), đặt lợi ích của nhân viên trên lợi nhuận, hướng đến mục tiêu là nơi làm việc tốt nhất ngành bán lẻ Việt Nam.

"Người AEON là tài sản quý, không thể thay thế trong mọi hoạt động của công ty. Chúng tôi cam kết mang đến cho mọi nhân viên ba cơ hội: thăng tiến sự nghiệp; phát triển chuyên môn; cống hiến cho cộng đồng", ông Furusawa Yasuyuki nhấn mạnh.

Đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp tại sự kiện. Ảnh: HR Asia

Nhà bán lẻ theo đuổi sứ mệnh góp phần nâng tầm phong cách sống của dân bản địa. Suốt 10 năm qua, doanh nghiệp từng bước hoàn thiện không gian mua sắm, danh mục sản phẩm, chất lượng hàng hóa và dịch vụ... đáp ứng nhu cầu, thị hiếu mọi đối tượng, nhờ đó nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng Việt.

Đại dịch Covid-19 tác động đến nhu cầu và hành vi mua sắm. Để đáp ứng sự thay đổi của thị trường, ban lãnh đạo cho biết sẽ đa dạng hóa mô hình kinh doanh bán lẻ, trong đó gồm trung tâm mua sắm, trung tâm bách hóa tổng hợp - siêu thị, siêu thị vừa và nhỏ... Cùng với đó là hoạt động tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bền vững.

"AEON Việt Nam đã và sẽ nỗ lực mỗi ngày, không chỉ trong kinh doanh, mà còn chung tay đóng góp cho cộng đồng, sự phát triển bền vững của Việt Nam, hướng đến trở thành công ty bán lẻ không thể thiếu và nơi làm việc tốt nhất ngành", ông Furusawa Yasuyuki nói. Trong tầm nhìn và chiến lược dài hạn, nguồn nhân lực bền vững luôn là một trong những lợi thế đưa doanh nghiệp phục hồi, phát triển mạnh thời gian tới.

Vạn Phát