Adele tưởng nhớ nạn nhân hỏa hoạn

Adele tham gia buổi tưởng niệm online những nạn nhân vụ hỏa hoạn Grenfell Tower ở London ba năm trước.

Tối 14/6 (giờ Anh), nữ ca sĩ xuất hiện trong một buổi phát trực tuyến, bày tỏ tiếc thương 72 người thiệt mạng, đồng thời ủng hộ những người sống sót. Cô quay video tại nhà và gửi tới tổ chức Grenfell United - tập hợp các gia đình nạn nhân sau hỏa hoạn.

Adele xuất hiện gần ba phút trong buổi phát trực tuyến. Ảnh: Youtube.

Cô nói: "Hôm nay, tôi gửi tình yêu và muốn các bạn biết tôi luôn nghĩ về mọi người. Mặc dù chỉ thực hiện qua thế giới ảo, việc chúng ta cùng nhau tưởng nhớ rất quan trọng". Nữ ca sĩ nói được truyền động lực, cảm hứng từ khả năng phục hồi của cộng đồng Grenfell sau thảm kịch, đồng thời nhấn mạnh sự kết nối giữa con người với nhau. Adele tiếc bởi hoạt động tưởng niệm không thể tổ chức trực tiếp do dịch. Cô mong mọi người đều an toàn, khỏe mạnh. Ba năm trước, Adele nhanh chóng xuất hiện vài tiếng sau hỏa hoạn, an ủi những người xấu số. Hành động nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Ngoài Adele, nhiều nghệ sĩ như George the Poet, Floella Benjamin, Akala, Stormzy, Jack Garratt... ủng hộ sự kiện tưởng niệm trên mạng xã hội hoặc trong buổi phát trực tuyến.

Ngày 14/6/2017, vụ hỏa hoạn bùng lên ở tòa nhà Grenfell 24 tầng tại khu phố North Kensington, Tây London. Vụ cháy diễn ra trong khoảng 60 tiếng trước khi được dập tắt, 72 người chết và hơn 70 người bị thương. Đây là vụ cháy khu dân cư tồi tệ nhất ở Anh từ sau Thế chiến Hai (1939 - 1945). Sau đó, nhiều vấn đề xoay quanh công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn cháy nổ... được đem ra cân nhắc, bàn luận.

Adele ít khi xuất hiện công khai những năm gần đây. Nửa đầu năm 2017, nữ ca sĩ ngừng sự nghiệp để tập trung cho cuộc sống gia đình và điều trị bệnh tổn thương thanh quản. Adele ly thân chồng - Simon - tháng 4/2019, nộp đơn ly dị tháng 9 cùng năm. Sau đó, cô quyết tâm giảm cân, thuê huấn luyện viên thể hình để tập luyện các bài pilates - kết hợp các động tác yoga, thể dục, giãn cơ.

Rolling In the Deep - Adele Ca khúc "Rolling in the deep" của Adele. Video: Youtube.

Bảo Thư (theo People)