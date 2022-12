ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay lên 7,5% từ mức 6,5%.

Thông tin vừa được ADB đưa ra trong báo cáo cập nhật ngày 14/12. Ngoài chỉ số GDP, tổ chức này cũng điều chỉnh mức dự báo lạm phát xuống còn 3,5%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với đánh giá hồi tháng 9.

Tuy nhiên, ADB cũng lưu ý nền kinh tế Việt Nam đang vận hành tốt trong bối cảnh toàn cầu có nhiều bất ổn, nhưng rủi ro với triển vọng kinh tế ngày càng gia tăng.

Trong đó, đáng chú ý là các dấu hiệu cho thấy nhu cầu toàn cầu với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đang sụt giảm. Vì vậy, dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm sau được điều chỉnh xuống 6,3% do các đối tác thương mại lớn suy yếu.

Word Bank trong bản cập nhật kinh tế vĩ mô phát hành cùng ngày cũng cho rằng cần lưu ý đến việc xuất khẩu của Việt Nam đang chững lại.

Số liệu cho thấy, xuất và nhập khẩu hàng hóa đều giảm lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái. Trong đó, xuất nhập khẩu hàng hóa giảm lần lượt 8,4% và 7,2% trong tháng 11 năm nay.

Xuất khẩu giảm đồng loạt, một phần do sức cầu bên ngoài yếu đi nhưng cũng do hiệu ứng xuất phát điểm cao so với tốc độ tăng ngoại lệ vào tháng 11/2021 nhờ nền kinh tế được mở cửa lại. Do xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào đầu vào nhập khẩu, hầu hết sản phẩm nhập khẩu chủ lực đều giảm mạnh so với năm trước đó, ngoại trừ kim ngạch nhập khẩu nhiên liệu tăng 61,7% trong tháng 11.

Đức Minh