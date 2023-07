ADB hạ dự báo tăng trưởng Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) điều chỉnh dự báo tăng trưởng Việt Nam năm nay xuống 5,8% từ mức 6,5% đưa ra trước đó.

ADB cho biết lý do là sản xuất công nghiệp và chế biến chế tạo tại Việt Nam tiếp tục chịu sức ép từ nhu cầu bên ngoài yếu. Tuy nhiên, các điều kiện trong nước dự kiến được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng trong năm 2024 cũng bị điều chỉnh giảm từ 6,8% xuống 6,2%. Lạm phát được dự báo chậm lại ở mức 4% trong năm 2023 và 2024.

ADB không phải là tổ chức duy nhất hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay. Với số liệu thống kê được Việt Nam công bố cuối tháng 6, nhiều đơn vị đánh giá, mục tiêu GDP tăng 6,5% của Việt Nam gặp thách thức lớn.

Theo đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết GDP Việt Nam năm nay dự kiến tăng khoảng 4,7% (thấp hơn 1,1 điểm % so với trước) do nửa đầu năm chịu áp lực lớn từ tổng cầu bên ngoài giảm mạnh, tác động đến xuất khẩu. Với lý do tương tự, Ngân hàng UOB dự báo tăng trưởng Việt Nam dự kiến đạt 5,2% thay vì mức 6% đưa ra hồi đầu năm.

Liên quan đến tình hình kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ADB duy trì triển vọng tăng trưởng ở mức 4,8% do nhu cầu nội địa mạnh mẽ tiếp tục hỗ trợ sự phục hồi. Lạm phát cũng được dự kiến giảm, khoảng 3,6% thay vì 4,2% hồi tháng 4, tức ở ngưỡng trước đại dịch khi giá nhiên liệu, lương thực giảm.

Việc Trung Quốc mở cửa trở lại cũng đang thúc đẩy kinh tế của khu vực. GDP Trung Quốc được dự báo tăng 5% năm nay, không thay đổi so với nhận định hồi tháng 4.

Tuy nhiên, nhu cầu xuất khẩu hàng điện tử và các hàng hóa chế tạo khác của khu vực đang chậm lại, do chính sách thắt chặt tiền tệ dẫn tới sự trì trệ của hoạt động kinh tế tại các nền kinh tế phát triển chủ đạo. Dự báo tăng trưởng của khu vực năm 2024 được điều chỉnh giảm nhẹ xuống 4,7% so với mức dự báo 4,8% trước đó.

Đức Minh