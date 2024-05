Adam Lambert gây sốt khi thi hát ở Trung Quốc

Adam Lambert chiến thắng khi đối đầu Na Anh - "thiên hậu" làng nhạc Trung Quốc - trong "Singer 2024".

Adam Lambert gây sốt khi thi hát ở Trung Adam Lambert hát "Whataya Want From Me". Video: Mango

Theo ifeng, giọng ca người Mỹ giữ phong độ tốt khi thể hiện bài Whataya Want From Me, trong tập thi phát sóng tối 24/5. Anh chiến thắng Na Anh - diva nổi tiếng của Trung Quốc. Một số khán giả có mặt tại trường quay nhận xét Na Anh tâm trạng không tốt nên khi hát có lúc như nghẹn ngào

Na Anh hát 'Hẹn gặp lại' Na Anh hát ca khúc "Hẹn gặp lại". Video: Mango

Đài Hồ Nam cho biết sự xuất hiện của Adam Lambert kéo rating chương trình lên mức kỷ lục sau ba tập. Anh trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội Weibo, thu hút hàng triệu lượt thảo luận.

Trước đó, thông tin Adam Lambert tham gia chương trình được nhiều khán giả Trung Quốc quan tâm. Trong video xác nhận, ca sĩ cho biết háo hức, chuẩn bị kỹ để trình diễn tốt. Ca sĩ chọn Whataya Want From Me để kỷ niệm 15 năm bài hát ra đời. Anh cũng mặc lại bộ vest từng diện khi biểu diễn cùng Queens ở Oscar 2019.

Adam Lambert trên sân khấu "Singer 2024". Ảnh: Mango

Adam Lambert, 42 tuổi, nổi tiếng từ sau khi đoạt á quân American Idol 2009. Ca sĩ sau đó đạt thành công vang dội với album đầu tay For Your Entertainment, phát hành cùng năm. Năm 2012, Adam phát hành album thứ hai - Trespassing, đoạt quán quân Billboard 200. Anh được xem là một trong những giọng ca xuất sắc nhất của thế hệ 8x. Anh là người đồng tính, từng công khai hẹn hò.

Bên cạnh sự nghiệp đơn ca, Adam còn được chọn là người thay thế huyền thoại Freddie Mercury trong ban nhạc Queen từ năm 2011.

Vài năm nay, ca sĩ ít đi hát, chỉ xuất hiện trong một số sự kiện lớn, trong đó có buổi hòa nhạc kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth trị vì, năm 2022.

Singer 2024 là chương trình quy tụ nhiều giọng ca Trung Quốc và quốc tế, tìm ra người chiến thắng qua các màn đối đầu trực tiếp, hiện phát sóng ba tập. Show năm nay có Chanté Moore (Mỹ), Faouzia (Canada). Năm 2018, ca sĩ người Anh Jessie J từng vô địch phiên bản cũ của chương trình, tên I'm a singer.

Thanh Thanh (theo ifeng)