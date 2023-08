Adam Driver hóa thân chủ hãng xe Ferrari

Tài tử Adam Driver đóng vai Enzo, trong phim "Ferrari" - tranh giải cao nhất Liên hoan phim Vencie 2023.

Trailer Ferrari phát hành hôm 30/8, do Michael Mann đạo diễn. Trong đoạn video, Enzo quan sát một tay đua đang lái thử chiếc xe của hãng. Tiếp đó là khoảnh khắc cuộc sống gia đình của Enzo, với người vợ Laura (Penelope Cruz) và các con, xen kẽ cảnh đua xe xuyên vùng nông thôn và các thành phố ở Italy.

Trailer 'Ferrari' Trailer phim "Ferrari", ra mắt ở Liên hoan phim Venice ngày 31/8. Video: NEON

Đoạn giới thiệu cũng lồng ghép những sự kiện ảnh hưởng đến nhân vật ngoài đời thật, như việc con trai của Enzo, Alfredo Ferrari, qua đời ở tuổi 24.

Theo ScreenRant, phim tận dụng tối đa bối cảnh thật ở Italy, gồm các thành phố và địa hình đồi núi, để minh họa cho cảnh đua xe. Phần thiết kế sản xuất và trang phục bám sát thập niên 1950-1960.

Ferrari bấm máy ở Italy tháng 10 năm ngoái, dựa trên sách Enzo Ferrari: The Man and the Machine (1991) của nhà báo Brock Yates. Theo nhà phát hành, phim chủ yếu xoay quanh việc Enzo đối mặt với tình hình bế tắc trong việc kinh doanh lẫn hôn nhân, đồng thời phải giải quyết vấn đề pháp lý sau tai nạn chết người trong cuộc đua tranh giải Mille Miglia. Tác phẩm còn đề cập đến vụ ngoại tình của Enzo với Lina Mardi (Shailene Woodley).

Dàn diễn viên còn có Patrick Dempsey trong vai tay đua Piero Taruffi, Jack O'Connell (vai vận động viên đua xe Peter Collins), Gabriel Leone (tay đua Alfonso de Portago) và Sarah Gadon (Linda Christian, bạn gái Alfonso).

Tạo hình của Adam Driver trong phim "Ferrari". Ảnh: Lorenzo Sisti

Tác phẩm đánh dấu lần thứ hai Enzo Ferrari xuất hiện trên màn ảnh những năm gần đây, sau Ford v. Ferrari (2019). Michael Mann trở lại ghế đạo diễn sau Blackhat (2015), tác phẩm thất bại ở phòng vé, nhận về nhiều phản hồi tiêu cực.

Michael Mann phát triển dự án trong hơn 15 năm, theo Deadline. Ban đầu, vai chính thuộc về Christian Bale, nhưng tài tử rời dự án vì lo ngại không đáp ứng các yêu cầu về cân nặng. Năm 2017, nhân vật được giao cho Hugh Jackman phụ trách nhưng cũng bỏ dở. Năm 2022, Adam Driver tiếp nhận vai diễn, nhà sản xuất thực hiện tiền kỳ từ tháng 4 cùng năm.

Theo ScreenRant, Mann được biết đến là nhà làm phim có khả năng đào sâu tính cách các nhân vật và mô tả những khoảnh khắc hành động với độ chính xác cao. Ferrari cũng không ngoại lệ, trailer gồm nhiều pha đua xe gay cấn lẫn các cảnh quay tập trung vào cảm xúc của Enzo, nhằm bộc lộ cuộc sống của doanh nhân nổi tiếng người Italy.

Adam Driver, 40 tuổi, có bước ngoặt lớn vào năm 2012 với vai phụ Adam Sackler trong series truyền hình Girls. Cùng năm, anh cộng tác hai đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg (Lincoln) và Noah Baumbach (Frances Ha). Ba năm sau, Adam Driver nổi danh toàn cầu khi vào vai phản diện Kylo Ren trong bom tấn Star Wars: The Force Awakens. Tác phẩm thu 2 tỷ USD và mang tới cho Driver danh tiếng.

Năm 2019, tài tử thành công với Marriage Story, nhận đề cử Oscar 2020 cho Nam chính xuất sắc. Đầu năm nay, diễn viên nhận đề cử Quả Cầu Vàng cho Nam chính phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc, trong phim White Noise (2022). Gần đây nhất, Driver tham gia tác phẩm khoa học viễn tưởng 65 (tựa Việt: Trận chiến thời tiền sử) nhưng không được đánh giá cao, chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes chấm điểm cà chua "thối" 34%.

Quế Chi