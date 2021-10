ACV lỗ kỷ lục quý III

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, quý III, ACV ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm hơn 856 tỷ đồng - khoản lỗ quý lớn nhất từ trước đến nay.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đạt doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ khoảng 370 tỷ đồng, giảm 74,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn chỉ giảm nhẹ khiến doanh nghiệp này lỗ từ hoạt động kinh doanh cốt lõi hơn 1.000 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính ACV cũng giảm gần 20%, xuống còn 463,9 tỷ đồng chủ yếu do giảm lãi tiền gửi. Chi phí quản lý của đại gia sân bay này tăng hơn 54% lên 285,5 tỷ đồng.

Do đó, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm hơn 856 tỷ đồng. Đây cũng là khoản lỗ quý lớn nhất kể từ khi IPO đầu năm 2016. Quý II năm ngoái - thời điểm các hãng hàng không phải dừng gần như toàn bộ mạng bay, ACV lỗ hơn 356 tỷ đồng.

Đơn vị này cho biết doanh thu thuần giảm mạnh do tác động của Covid-19, ACV là bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng vẫn phải có các chính sách hỗ trợ các hãng hàng không. Chi phí quản lý doanh nghiệp biến động so với cùng kỳ chủ yếu do trích lập nợ phải thu khó đòi với các hãng hàng không. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, ACV vẫn lãi gần 500 tỷ đồng, nhưng vẫn giảm gần 3 lần so với năm ngoái.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của ACV đạt 55.359 tỷ đồng, giảm hơn 1.500 tỷ so với đầu năm. Đối ứng bên phía nguồn vốn là nợ phải trả 17.890 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 37.468 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh được thông qua hồi tháng 6, ACV đặt mục tiêu lãi trước thuế cả năm nay 2.539 tỷ đồng dựa trên cở sở dịch bệnh trong nước được kiểm soát từ tháng 8 và các đường bay quốc tế phục hồi tuỳ quý III. Tuy nhiên, đến nay một số đường bay quốc tế mới đang rục rịch khởi động, còn mạng bay nội địa mới được khai thác trở lại gần như toàn bộ từ 21/10.

Anh Tú