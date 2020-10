ACV có lãi trở lại

Sau khi lỗ hơn 350 tỷ đồng trong quý II, ACV đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 140 tỷ đồng quý III.

Dù vẫn bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19, hoạt động kinh doanh quý III của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phục hồi đáng kể so với quý trước. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, ACV đạt doanh thu hơn 1.440 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng gần 400 tỷ đồng so với quý trước.

Hồi quý II, ACV báo lỗ hơn 356 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên tổng công ty này lỗ sau 4 năm.

Trong bối cảnh ngành hàng không khó khăn vì Covid-19, ACV vẫn tiếp tục cắt giảm các chi phí giá vốn bán hàng, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp. Trong quý III, ACV đạt lợi nhuận sau thuế 138,5 tỷ đồng. Như vậy, luỹ kế 9 tháng đầu năm, ACV lãi 1.366 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, số lãi này giảm hơn 75,5%.

Tính đến hết quý III, tổng tài sản của ACV đạt hơn 58.100 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm đầu. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn (các khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn không quá 12 tháng) xấp xỉ 34.000 tỷ đồng, tăng gần 2.500 tỷ đồng với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương khoảng 580 tỷ đồng. Nhờ khoản tiền gửi khổng lồ, ACV thu về 541 tỷ trong quý III và hơn 1.600 tỷ đồng từ đầu năm.

Cả năm nay, ACV dự kiến tổng lượng khách qua 21 cảng hàng không giảm 41% so với năm ngoái còn 69,2 triệu lượt. Lượng hàng hóa cũng giảm 13% còn 1,34 triệu tấn, lượt cất hạ cánh giảm 29% vì Covid-19.

Anh Tú