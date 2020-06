ACV dự kiến lãi năm nay giảm 80%

Đặt kế hoạch giảm 80% so với 2019 nhưng mức lãi dự kiến 2.000 tỷ của ACV vẫn là tích cực nhất ngành hàng không trong bối cảnh dịch bệnh.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 vừa công bố, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến tổng lượng khách qua 21 cảng hàng không năm nay giảm 41% so với năm ngoái còn 69,2 triệu lượt. Lượng hàng hàng hóa cũng giảm 13% còn 1,34 triệu tấn, lượt cất hạ cánh giảm 29% vì Covid-19.

Do đó, ACV đặt mục tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 11.317 tỷ và 2.007 tỷ đồng. So với năm 2019, tổng doanh thu năm nay của ACV giảm khoảng 45%, lợi nhuận giảm 80%. Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh này của ACV vẫn là tích cực nhất so với các doanh nghiệp trong ngành hàng không Việt Nam năm nay.

ACV đánh giá thị trường nội địa có nhiều khả quan và phục hồi nhanh khi toàn mạng bay đã trở lại trong tháng 6. Tuy nhiên, thị trường quốc tế còn nhiều rủi ro, việc phục hồi còn tùy thuộc vào tình hình kiểm soát dịch của các nước cùng với đó là tâm lý e ngại của hành khách, kinh tế suy thoái sau đại dịch. Điều này khiến doanh thu, lợi nhuận của ACV năm nay giảm sâu khi cung cấp dịch vụ cho thị trường quốc tế thường đóng góp nguồn thu lớn.

Dù vậy, ACV khẳng định, nhờ hệ thống tài chính lành mạnh, dòng tiền tích lũy cao nên đã duy trì vận hành khai thác hệ thống sân bay đảm bảo an toàn và có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành vượt qua giai đoạn khó khăn. Tính đến cuối năm 2019, ACV sở hữu tổng tài sản khoảng 58.176 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 36.700 tỷ đồng. Năm ngoái, doanh thu hợp nhất là 20.641 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 8.200 tỷ đồng.

Bên cạnh khó khăn vì đại dịch, ACV cho biết còn đang gặp nhiều vướng mắc liên quan đến các cơ chế như: quản lý khác thác khu bay, quyền đầu tư, quy trình thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng cảng hàng không giữa các quy định pháp luật còn chồng chéo như Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Hàng không, Luật Quy hoạch.

Theo ACV, cơ chế giao/thuê đất tại cảng hàng không đã ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch đầu tư dự án nâng cấp mở rộng kết cấu hạ tầng sân bay và có nguy cơ uy hiếp an ninh an toàn hàng không.

Năm nay, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục đầu tư các dự án cải tạo, xây mới nhà ga hành khách như T3 Phú Bài, T3 Tân Sơn Nhất..., mở rộng sân đỗ máy bay tại Đà Nẵng, Cam Ranh, Cát Bi... Đồng thời, ACV cho biết tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để triển khai dự án "Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành – giai đoạn 1" theo đúng tiến độ.

Anh Tú