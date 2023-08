ACV: Chấm gói thầu 35.000 tỷ sân bay Long Thành đúng quy định

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẳng định gói thầu nhà ga hành khách tại dự án sân bay Long Thành đã được xem xét đúng quy định, khách quan.

Ngày 9/8, đại diện ACV cho biết đã có văn bản phản hồi ba liên danh tham gia gói thầu 5.10 tại dự án sân bay Long Thành, bao gồm: Hoa Lư, Vietur và CHEC - BCEG - Vietnam Contractors, sau khi có kiến nghị của liên danh Hoa Lư về kết quả chấm hồ sơ kỹ thuật.

Đại diện ACV khẳng định, quá trình chấm thầu đã đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật căn cứ theo những tiêu chí, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Việc xem xét hồ sơ dự thầu, các nội dung cần làm rõ đã được bên mời thầu có các văn bản yêu cầu bên dự thầu bổ sung theo đúng quy định, đảm bảo khách quan.

Các hồ sơ trong quá trình chấm thầu đều do tổ chuyên gia, đơn vị độc lập đánh giá. Trong trường hợp nhà thầu không đồng ý với kết quả của chủ đầu tư, nhà thầu có quyền gửi văn bản đến người có thẩm quyền. Về lý do trúng hay không trúng thầu, chủ đầu tư sẽ thông báo khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Hiện nay, ACV đang chấm hồ sơ tài chính của Liên danh Vietur - nhà thầu duy nhất được lựa chọn sau vòng chấm hồ sơ kỹ thuật. Dự kiến ngày 22/8, ACV sẽ công bố thông tin về kết quả chấm thầu. Nếu Vietur được lựa chọn, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ đàm phán các nội dung hợp đồng và ký hợp đồng xây dựng.

Tuần trước, sau khi bị loại khỏi cuộc đua vòng chấm hồ sơ kỹ thuật tại gói thầu 5.10, Liên danh Hoa Lư đứng đầu là công ty Coteccons đã khiếu nại Liên danh Vietur gồm 10 doanh nghiệp, đứng đầu là Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng IC Istas (thuộc IC Holdings của Thổ Nhĩ Kỳ).

Phía Hoa Lư nói "có bằng chứng" cho thấy thành viên đứng đầu Liên danh Vietur là IC Holdings đã vi phạm quy định về đấu thầu và không đủ tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Trên trang web, nhà thầu IC Holdings (Thổ Nhĩ Kỳ) giới thiệu đã xây dựng sân bay Pulkovo ở Nga, sân bay Varna Burgas ở Bulgaria, còn lại là các sân bay ở quê nhà Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên danh Hoa Lư do Coteccons đứng đầu, gồm 8 nhà thầu như Hòa Bình, Central, An Phong, Delta, Unicons, Thành An và Power Line Engineering (PLE - Thái Lan). Theo dữ liệu, PLE là doanh nghiệp đến từ Thái Lan, là "ngoại binh" duy nhất trong liên danh. PLE được thành lập năm 1988, hiện sở hữu 5 công ty con. Ở lĩnh vực sân bay, năm 2020, PLE đã hoàn thành sân bay vệ tinh tại Bangkok. Trong ba năm qua, công ty cũng đã nhận được một số dự án từ Chính phủ Thái Lan với vai trò là nhà thầu phụ.

Dự án xây dựng sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia gồm nhiều dự án thành phần, trong đó có gói thầu 5.10 xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách có tổng giá trị hơn 35.000 tỷ đồng là hạng mục lớn nhất.

Trong đợt đấu thầu lần đầu chỉ có một nhà thầu tham gia là Liên danh Conteccons - Vinaconex - Central - Phục Hưng Holdings - REE - Hòa Bình - HAWEE. ACV chấm không đạt và tiến hành đấu thầu lần hai.

