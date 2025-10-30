ACB lên kế hoạch ra mắt vàng miếng thương hiệu riêng

ACB cho biết đã khôi phục năng lực sản xuất, chuẩn bị phương thức giao dịch vàng online trong thời gian chờ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Cập nhật tại tài liệu gặp gỡ nhà đầu tư quý III, Ngân hàng Á Châu (ACB) đánh giá nhu cầu tích trữ và đầu tư vàng tại Việt Nam vẫn rất lớn trong khi nguồn cung còn hạn chế. Việc ban hành Nghị định 232 nhằm xóa bỏ cơ chế độc quyền vàng là bước đi tích cực, mở ra cơ hội phát triển thị trường vàng miếng minh bạch và cạnh tranh hơn.

Trong cuộc gặp với nhà đầu tư mới đây, đại diện ACB cho biết ngân hàng ghi nhận tín hiệu lạc quan từ Ngân hàng Nhà nước về việc sớm cấp phép và phân bổ quota nhập khẩu vàng, dự kiến trong tháng 11 sẽ có những thương hiệu vàng miếng đầu tiên được ra mắt.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất vàng và hai thương hiệu vàng từng được khách hàng quan tâm, nhà băng này kỳ vọng sẽ nằm trong nhóm ngân hàng đầu tiên ra mắt thương hiệu vàng miếng mang tên ACB.

"Hiện, ngân hàng đã khôi phục toàn bộ năng lực sản xuất, đồng thời chuẩn bị triển khai các phương thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng online, giúp khách hàng mua bán thuận tiện, nhanh chóng và đảm bảo uy tín cũng như chất lượng vàng", ACB thông tin.

Vàng miếng SJC trưng bày tại cửa hàng. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, vào đầu tháng 10, nhà băng này cũng ra thông báo về việc giao dịch mua, bán vàng miếng tại một số chi nhánh. Loại vàng giao dịch gồm vàng miếng thương hiệu ACB (loại được sản xuất trước năm 2012), SJC và các loại vàng miếng khác do ngân hàng quy định và cập nhật tùy giai đoạn.

Với vàng miếng SJC, các chi nhánh của nhà băng sẽ chỉ giao dịch loại 1 lượng. Còn với vàng miếng thương hiệu ACB, ngân hàng giao dịch tất cả trọng lượng. Phương thức thanh toán bằng tiền đồng, thông qua tài khoản tại ACB. Việc thanh toán và giao vàng được thực hiện ngay trong ngày hoặc tối đa hai ngày làm việc.

Ngoài ACB, lãnh đạo của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ông Phạm Quang Thắng mới đây cũng cho biết, nhà băng này đang chuẩn bị cho quá trình chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank. Ngân hàng này đã chuẩn bị cơ sở vật chất trong nước như nhân sự, quy trình nhập khẩu - cung ứng, kho bãi, thiết bị cân đong, cùng các kênh phân phối. Bên cạnh hệ thống chi nhánh, Techcombank cũng sẽ phát triển hệ thống phân phối qua nền tảng trực tuyến.

Cuối tháng 8, Chính phủ ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đây là lần đầu tiên sau hơn chục năm qua, chính sách quản lý thị trường vàng xoay trục.

Từ việc nhà nước độc quyền vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện. Dự kiến có khoảng 8 ngân hàng và 3 doanh nghiệp gồm PNJ, DOJI và SJC đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ để sản xuất vàng miếng.

Quỳnh Trang