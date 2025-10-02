ACB sẽ giao dịch vàng miếng thương hiệu riêng

Ngân hàng Á Châu (ACB) tái khởi động mảng kinh doanh vàng, là nhà băng đầu tiên công bố giao dịch thương hiệu vàng miếng riêng từ 10/10.

Nhà băng này cho biết sẽ bắt đầu giao dịch mua, bán vàng miếng tại một số chi nhánh trong thời gian tới. Loại vàng giao dịch gồm vàng miếng thương hiệu ACB (loại được sản xuất trước năm 2012), SJC và các loại vàng miếng khác do ngân hàng quy định và cập nhật tùy giai đoạn.

ACB cũng cho biết với vàng miếng SJC, các chi nhánh sẽ chỉ giao dịch loại 1 lượng. Còn với vàng miếng thương hiệu ACB, ngân hàng giao dịch tất cả trọng lượng.

Phương thức thanh toán bằng tiền đồng, thông qua tài khoản tại ACB. Việc thanh toán và giao vàng được thực hiện ngay trong ngày hoặc tối đa hai ngày làm việc.

Theo thông báo từ ACB, vàng miếng là sản phẩm được dập thành thỏi, có chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, ký mã hiệu của doanh nghiệp hoặc ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước cho phép sản xuất. Trong một số giai đoạn, vàng miếng do chính Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất.

Giao dịch vàng miếng tại một ngân hàng quốc doanh. Ảnh: Giang Huy

Theo đó, người mua bán vàng miếng phải giao dịch theo giá niêm yết hoặc thỏa thuận của ACB tại từng thời điểm. Đồng thời, khách hàng cá nhân phải cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ tùy thân, hồ sơ pháp lý. Với khách hàng là tổ chức, đơn vị phải xuất trình giấy phép mua bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

Khách có quyền yêu cầu ACB xuất hóa đơn khi mua vàng, đồng thời phải xuất hóa đơn khi bán vàng miếng cho ngân hàng. Ngoài ra, khách hàng phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh vàng cũng như các hướng dẫn, biểu phí của nhà băng.

ACB được quyền kiểm tra chất lượng vàng miếng do khách hàng cung cấp, thu các loại phí phát sinh như phí bao bì, gia công..., đồng thời có nghĩa vụ xuất hóa đơn bán vàng khi khách hàng mua. Ngân hàng cũng sẽ cung cấp thông tin giao dịch cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu và cam kết tuân thủ quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

Nhà băng này cũng lưu ý thêm, bảng giá vàng niêm yết trên website và ứng dụng ACB One chỉ mang tính tham khảo, trong trường hợp hệ thống trục trặc, giá áp dụng là giá tại quầy hoặc giá hệ thống tại thời điểm giao dịch. Khách hàng hoàn toàn chịu rủi ro từ biến động giá vàng và các thiệt hại phát sinh từ quyết định mua bán của mình.

Ngoài ACB, lãnh đạo của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ông Phạm Quang Thắng mới đây cũng cho biết, nhà băng này đang chuẩn bị cho quá trình chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank. Ngân hàng này đã chuẩn bị cơ sở vật chất trong nước như nhân sự, quy trình nhập khẩu - cung ứng, kho bãi, thiết bị cân đong, cùng các kênh phân phối. Bên cạnh hệ thống chi nhánh, Techcombank cũng sẽ phát triển hệ thống phân phối qua nền tảng trực tuyến.

Cuối tháng 8, Chính phủ ban hành Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đây là lần đầu tiên sau hơn chục năm qua, chính sách quản lý thị trường vàng xoay trục.

Từ việc nhà nước độc quyền vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện. Dự kiến có khoảng 8 ngân hàng và 3 doanh nghiệp gồm PNJ, DOJI và SJC đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ để sản xuất vàng miếng.

Quỳnh Trang