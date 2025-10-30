Ác mộng ở khu ổ chuột Brazil sau cuộc đột kích đẫm máu

Chiến dịch truy quét tội phạm tại hai khu ổ chuột ở Rio de Janeiro trở thành cuộc bắn giết đẫm máu nhất lịch sử thành phố, khiến người dân bàng hoàng.

Trước khi bình minh ló rạng ở Vila Cruzeiro ngày 29/10, những con phố trong khu ổ chuột tại đây đã phủ đầy thi thể. Ít nhất 132 người bị bắn chết trong cuộc đột kích chống băng đảng của cảnh sát, quân đội Brazil vào hai khu ổ chuột Alemao và Penha, khiến nó trở thành chiến dịch đẫm máu nhất lịch sử thành phố Rio de Janeiro.

Từ sáng sớm, người dân kéo hàng loạt thi thể đẫm máu từ bìa rừng, đặt trên tấm bạt xanh đen giữa đường.

"Chính tay tôi đã đưa 53 thi thể tới đây. Còn khoảng hơn chục thi thể nữa vẫn nằm trong rừng", Erivelton Vidal Correia, một lãnh đạo cộng đồng địa phương, nói trong nước mắt sau đêm trắng đi tìm người chết. "Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế này".

Thân nhân gào khóc bên thi thể những người bị bắn chết ở khu ổ chuột thành phố Rio de Janeiro, Brazil, sau cuộc truy quét băng đảng Red Command ngày 28/10. Ảnh: AP

2.500 cảnh sát, binh sĩ Brazil đêm 28/10, rạng sáng 29/10 đồng loạt tiến vào khu ổ chuột Alemao và Penha, nhằm truy quét các thành viên băng đảng buôn bán ma túy khét tiếng Red Command (Hồng Lệnh). Các cuộc đụng độ lập tức nổ ra, khi thành viên băng đảng nổ súng chống trả.

Vài giờ sau khi chiến dịch truy quét kết thúc, cảnh sát tuyên bố tiêu diệt 60 nghi phạm, bắt 81 người, thu 93 khẩu súng, hơn nửa tấn ma túy. 4 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng trong các cuộc đấu súng.

Tuy nhiên, khi người dân tìm thấy các thi thể trong rừng, số người chết được thống kê nhanh chóng tăng vọt lên 132, vượt cả vụ thảm sát nhà tù Carandiru năm 1992 ở Sao Paulo.

Từ 4h15 đến 9h ngày 29/10, hàng chục thi thể tiếp tục được xe bán tải chở đến quảng trường Saint Luke. "Tôi không thể tin nổi, cảm giác trống rỗng. Tôi không có lời nào để nói", nhà hoạt động Raull Santiago nói khi chứng kiến dân địa phương tìm kiếm người thân trong vô vọng.

Hầu hết người chết là nam thanh niên trong độ tuổi 20-30, bị cho là thành viên băng nhóm ma túy Hồng Lệnh, mục tiêu của cuộc truy quét tội phạm lần này. Nhiều thi thể trần truồng hoặc mặc đồ ngụy trang. Chiến dịch đẫm máu khiến người dân phẫn nộ, cáo buộc cảnh sát "hành quyết" thay vì bắt giữ.

"Dù họ có tội hay không, cần nhớ rằng tại Brazil không có án tử hình", Santiago nói.

Thi thể những người bị bắn chết trong cuộc truy quét tội phạm được xếp trên đường phố ngày 29/10, chờ gia đình đến nhận diện. Ảnh: AP

Cida Santana kể con trai bà, Fabio, bị bắn vào chân và đã cố nhắn tin từ biệt mẹ trước khi chết. 16 giờ sau, bà tìm thấy thi thể con với nhiều vết dao trên ngực. "Lạy Chúa, xin hãy ban cho tôi một phép màu", bà gào khóc bên thi thể.

Hàng chục thi thể khác nằm cạnh, nhiều người bị bắn vào đầu, tay, chân. Có thi thể còn mất đầu, gãy xương.

Thành phố Rio de Janeiro từng chứng kiến nhiều chiến dịch truy quét đẫm máu của cảnh sát, nhưng chưa có cuộc đột kích nào gây ra thương vong lớn như vậy. Một số nhà hoạt động cho rằng quy mô của chiến dịch không khác gì "chiến tranh".

Giữa làn sóng phẫn nộ lan rộng, Thống đốc Rio Claudio Castro vẫn bảo vệ chiến dịch, gọi đây là "đòn giáng nặng ký" vào tội phạm có tổ chức và khẳng định "những người bị sát hại thật sự hôm qua chính là cảnh sát".

Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền và Liên Hợp Quốc lên án sự việc là "cuộc thảm sát lịch sử" và "vết nhơ" đối với Brazil ngay trước thềm hội nghị khí hậu COP tại Belem.

Tòa án Tối cao, các công tố viên và nghị sĩ Brazil cũng đang yêu cầu Thống đốc Castro cung cấp thông tin chi tiết về cuộc đột kích.

Trong không khí tang thương, linh mục Edmar Augusto rắc nước thánh lên hơn 50 thi thể trước cửa khu ổ chuột.

"Chúng tôi không muốn chiến tranh, chỉ muốn hòa bình. Có quá nhiều gia đình đang khóc than. Tôi cũng không cầm lòng được. Xã hội không thể im lặng sau hôm nay", ông nói, giọng nghẹn lại.

