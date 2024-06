ABBA nhận huân chương hoàng gia Thụy Điển

Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf trao huân chương Vasa cho ban nhạc ABBA, tôn vinh những thành tựu của nhóm.

Theo Sky News, bốn thành viên Agnetha Faltskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad có mặt tại cung điện Stockholm hôm 31/5, trở thành những công dân Thụy Điển đầu tiên nhận huân chương Vasa sau hơn 50 năm. ABBA được vinh danh đúng dịp 50 năm nhóm chiến thắng cuộc thi Eurovision 1974 với ca khúc Waterloo.

Ban nhạc ABBA (phải) nhận huân chương tại cung điện Stockholm. Ảnh: AP

Tại buổi lễ, nhà vua Carl và vương hậu Silvia tri ân những thành tựu của nhóm cho nền âm nhạc trong nước và quốc tế. "Vinh dự hôm nay là lời cảm ơn của đất nước Thụy Điển đến những nỗ lực của các bạn", vua Carl nói. Không phải lần đầu tiên ABBA gặp các thành viên hoàng thất. Năm 1976, ban nhạc từng biểu diễn ca khúc Dancing Queen tại sự kiện Royal Variety, trước lễ cưới của nhà vua và vương hậu một ngày.

Huân chương Vasa là giải thưởng tôn vinh các cá nhân có đóng góp cho lợi ích của Thụy Điển, đồng thời công nhận những thành tựu vì nghĩa vụ và cộng đồng. Năm 1975, chính phủ ngừng trao cho công dân, chỉ cho người nước ngoài. Quốc hội quyết định khôi phục truyền thống này vào năm 2022. Sự kiện năm nay vinh danh 13 người, trong đó có hai nhân vật từng nhận giải Nobel - nhà di truyền học Svante Paabo và nhà vật lý Anne L'Huillier.

Huân chương Vasa. Ảnh: Studio Kamera Boden

ABBA là một trong những nhóm nhạc thành công nhất lịch sử thế giới với hàng trăm triệu album được bán ra. Nhiều đĩa đơn như Fernando, Mamma Mia, Dancing Queen, Knowing Me Know You, Name of the Game từng đứng đầu các bảng xếp hạng Anh. Album Abba Gold (1992) là CD đầu tiên có hơn 1.000 tuần trụ hạng.

Nhóm tan rã vào tháng 12/1982 vì sự đổ vỡ trong hôn nhân của các thành viên. Tuy chỉ hoạt động 10 năm, âm nhạc của họ để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ. Năm 2016, ABBA tuyên bố tái hợp, bắt đầu những dự án mới nhưng nhiều lần lỡ hẹn khán giả.

Ca khúc "Waterloo" - ABBA Ban nhạc biểu diễn ca khúc "Waterloo" trên sân khấu Eurovision 1974. Video: YouTube ABBA

Eurovision do Liên hiệp phát sóng châu Âu (EBU) tổ chức lần đầu năm 1956, là một trong những cuộc thi âm nhạc lớn nhất thế giới. Khán giả bình chọn thí sinh yêu thích qua tin nhắn điện thoại hoặc Internet. Theo truyền thống của sự kiện này, quốc gia chiến thắng sẽ đăng cai mùa giải năm kế tiếp. Quán quân năm nay là rapper phi giới tính 25 tuổi của Thụy Sĩ - Nemo.

Phương Thảo (theo Sky News)