ABBA hội tụ trên thảm đỏ sau 40 năm tan rã

ABBA cùng nhau đến buổi hòa nhạc ở công viên Queen Elizabeth Olympic. Buổi trình diễn ảo sử dụng công nghệ cao, trong đó hình ảnh ban nhạc được tạo ra bằng công nghệ ghi hình chuyển động, tương tự cách mô phỏng bằng CGI trong phim hoạt hình của Hollywood. Ảnh: AP



ABBA là một trong những nhóm nhạc thành công nhất lịch sử thế giới với hàng trăm triệu album được bán ra từ năm 1972. Tuy chỉ hoạt động 10 năm, âm nhạc của họ để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ. Nhóm tan rã năm 1982 vì sự đổ vỡ trong hôn nhân của cả hai cặp. Năm 2016, ABBA tuyên bố tái hợp, bắt đầu những dự án mới nhưng nhiều lần lỡ hẹn khán giả. Hồi tháng 9/2021, ABBA thông báo tái hợp, ra mắt các ca khúc "Just A Nation", "I Still Have Faith in You", "Don’t Shut Me Down".