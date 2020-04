Bạn gái Aaron Carter mang thai

Ca sĩ Aaron Carter và bạn gái Melanie Martin cho biết sắp đón con đầu lòng, một tháng sau bê bối ẩu đả, chia tay.

Ngày 21/4, nam ca sĩ khoe chiếc que thử thai hai vạch trên Instagram và cho biết bạn gái đang mang thai. Anh nói với tờ People: "Tôi sẽ trở thành một ông bố bận rộn. Đây là điều cả hai mong muốn và cố gắng đạt được suốt thời gian qua. Tôi muốn tập trung vào tương lai và trở thành người cha tốt. Sự nghiệp của tôi đang tiến triển. Âm nhạc, các tour diễn và dòng sản phẩm thời trang riêng đều vận hành trơn tru. Gia đình là điều quan trọng nhất với tôi".

Ca sĩ Aaron Carter và bạn gái Melanie Martin thường đăng ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram.

Aaron Carter và Melanie Martin công khai hẹn hò từ đầu năm. Cuối tháng 3, cặp sao gây ồn ào trên mạng xã hội khi Aaron tố cáo bị bạn gái bạo hành tại nhà riêng. Cảnh sát Los Angeles phải vào cuộc và bắt giữ Melanie. Cô được thả sau đó một ngày với mức phí tại ngoại 50.000 USD. Sau vụ ẩu đả, Aaron nói chia tay với Melanie nhưng nhanh chóng tái hợp.

Aaron Carter, em trai của thành viên nhóm Backstreet Boys - Nick Carter, nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, I Want Candy, Not Too Young Not Too Old... Anh từng kiếm được 200 triệu USD khi 18 tuổi, được mệnh danh là "Hoàng tử nhạc Pop". Sau đó, sự nghiệp của nam ca sĩ tụt dốc do mải mê ăn chơi, nghiện ngập. Năm 2017, Aaron từng bị bắt vì tội lái xe lúc say rượu và tàng trữ cần sa.

Aaron Carter thời trẻ. Ảnh: Instagram.

Những năm qua, Aaron dần gây dựng lại sự nghiệp ca hát. Tháng 1/2018, anh ra mắt album LøVë sau 15 năm ngừng hoạt động. Năm 2019, Aaron tiếp tục gây ồn ào khi liên tục tiết lộ những bê bối của gia đình. Anh nói từng bị chị gái Leslie Carter - mất năm 2012 - cưỡng hiếp lúc nhỏ. Trước đó, Nick Carter đâm đơn ra tòa, xin lệnh cấm Aaron đến gần gia đình vì em trai dọa giết vợ con anh. Sau bê bối với các thành viên gia đình, Aaron thừa nhận mắc nhiều bệnh về tâm lý như trầm cảm, tâm thần phân liệt. Tháng 11/2019, nam ca sĩ phải nhập điều trị vì kiệt sức do chạy show quá nhiều.

Aaron Carter - "I'm All About You" "I'm All About You" - bản hit của Aaron Carter. Video: Youtube.