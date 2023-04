'A Tourist's Guide to Love' vào top 10 phim ăn khách

"A Tourist's Guide to Love" - phim Hollywood quay ở Việt Nam - xếp thứ ba trong top 10 Netflix toàn cầu.

Trailer 'A Tourist’s Guide to Love' Trailer "A Tourist’s Guide to Love". Video: Netflix

Ngày 26/4, Netflix công bố số liệu các phim nói tiếng Anh ăn khách nhất trên nền tảng trực tuyến tuần từ ngày 17/4 đến 23/4. A Tourist's Guide to Love thu hút 13,4 triệu giờ xem, xếp sau Let Him Go (14,1 triệu giờ) và The Last Kingdom: Seven Kings Must Die (25,7 triệu giờ). Phim cũng vào top 10 phim được xem nhiều tại 78 thị trường trên toàn cầu, bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương.

Nghệ sĩ Lê Thiện - đóng vai bà nội của nam chính - cho biết bà rất vui khi nền văn hóa giàu bản sắc và phong cảnh ngoạn mục trong nước được nhiều người trên thế giới đánh giá cao. "Là một người Việt Nam, tôi rất tự hào khi thấy những câu chuyện đẹp được kể qua lăng kính của một dàn diễn viên và đoàn làm phim quốc tế", bà nói.

A Tourist's Guide to Love là dự án quốc tế đầu tiên quay tại Việt Nam sau khi kết thúc giãn cách cuối năm 2021. Câu chuyện bắt đầu tại Los Angeles, nhân vật chính Amanda (Rachael Leigh Cook đóng) - một chuyên viên du lịch - đột ngột chia tay bạn trai. Cô được sếp cử đến Việt Nam dưới vỏ bọc du khách để thăm dò một công ty tổ chức tour tại địa phương.

NSƯT Lê Thiện (phải) trong cảnh dạy Amanda chùi rửa lư hương ngày giáp Tết. Ảnh: Netflix

Trong chuyến đi, cô làm quen Sinh - hướng dẫn viên du lịch người Việt (Scott Ly) và dần nảy sinh tình cảm. Qua 106 phút phim, chuyện tình cặp nhân vật chính được phát triển theo chuyến đi khám phá Nam - Trung - Bắc của nhóm du khách. Amanda vốn thích mọi thứ diễn ra theo kế hoạch định sẵn, nhưng khi đến Việt Nam, cô chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của Sinh - một chàng trai ưa mạo hiểm. Nhờ Sinh, chuyến du lịch của Amanda trở thành cuộc phiêu lưu.

Nhà làm phim Steven Tsuchida (Resort to Love, Dear White People, On My Block) ngồi ghế đạo diễn. Kịch bản do Eirene Donohue - người Mỹ gốc Việt - viết, lấy cảm hứng từ chính những chuyến du lịch của cô khi trở lại khám phá cội nguồn.

Đạt Phan