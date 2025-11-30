Á quân Wimbledon khoe sắc qua áo xuyên thấu

MỹTay vợt số 4 thế giới Amanda Anisimova khiến CĐV trầm trồ, khi diện trang phục quyến rũ trong buổi đi chơi với bạn bè.

Trên trang Instagram cá nhân, Anisimova khoe những bức hình đi chơi cùng bạn bè dịp Lễ tạ ơn. Dù diện trang phục không cầu kỳ, tay vợt Mỹ vẫn khiến cư dân mạng trầm trồ bởi thân hình gợi cảm cùng vẻ đáng yêu. Bài đăng của cô nhận hàng ngàn lời khen từ người hâm mộ, phần lớn bất ngờ với vẻ quyến rũ đời thường.

Anisimova (trái) bên người bạn thân trong dịp Lễ tạ ơn tại New York, Mỹ hôm 28/11. Ảnh: Instagram

Tinh thần vui vẻ của Anisimova là dễ hiểu khi cô vừa có mùa giải thành công bậc nhất trong sự nghiệp. Sau danh hiệu WTA 1000 đầu tiên tại Qatar Mở rộng, tay vợt 24 tuổi trải qua mùa sân cỏ đáng nhớ với đỉnh cao là chung kết Wimbledon. Tuy thua Iga Swiatek, Anisimova đã chạm tới cột mốc mới khi lọt top 10 thế giới với vị trí thứ bảy.

Phong độ cao tiếp tục được Anisimova duy trì ở nửa cuối mùa giải. Cô tiến tới trận chung kết Grand Slam thứ hai sự nghiệp ở Mỹ Mở rộng trước khi thất bại dưới tay Aryna Sabalenka. Những kết quả tốt cả năm giúp Anisimova lần đầu được dự WTA Finals, nơi cô lọt vào bán kết. Kết thúc mùa 2025, tay vợt gốc Nga lần đầu leo lên vị trí số 4 thế giới.

Những kết quả kể trên là phần thưởng xứng đáng cho sự bền bỉ với nỗ lực hết mình của Anisimova. Thành công Anisimova giành được làm làng banh nỉ thêm khâm phục khi cô từng rời xa sân đấu tám tháng hồi năm 2023 vì quá tải và sức khỏe tinh thần không đảm bảo.

Nhóm bạn thân góp phần giúp Anisimova (thứ hai từ phải sang) dần tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Ảnh: Instagram

Vấn đề tâm lý Anisimova phải đối mặt do áp lực cùng sự kỳ vọng quá lớn. Trước đó, tay vợt sinh năm 2001 từng được ví như thần đồng của quần vợt nữ. Lúc 15 tuổi, Anisimova đã lên chơi chuyên nghiệp. Đến năm 2019, cô đã vào đến bán kết Roland Garros ở tuổi 17. Dù vậy, phải tới mùa này, Anisimova mới có những đột phá mới.

"Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt việc cân bằng thời gian giữa thi đấu và cuộc sống cá nhân. Tôi từng trải qua những tình cảnh và sự việc khó khăn, nhưng điều đó giúp tôi học được nhiều thứ, đặc biệt về tinh thần. Tôi đã được chữa lành", Anisimova nói ở WTA Finals tháng này. "Tôi tự hào với cách mình chiến đấu và thể hiện bản thân khi chơi trên sân".

Vy Anh