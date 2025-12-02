Á quân Australia Mở rộng 'ế' vì thành công

Tay vợt nữ từng vào chung kết Grand Slam, Danielle Collins cho rằng cô chưa tìm được bạn trai do sự nghiệp quần vợt đạt nhiều thành tích cao.

"Nếu là đàn ông thành công, lượng người đổ xô theo bạn là vô hạn. Bạn có rất nhiều lựa chọn", Collins chia sẻ trên podcast Nothing Major hôm 1/12. "Nhưng nếu là phụ nữ thành công, điều đó thu hẹp đáng kể phạm vi hẹn hò. Đôi lúc tôi thấy đàn ông có vẻ sợ hãi trước những cô gái thành đạt. Tôi không biết tại sao nữa, nhưng điều đó đúng với tôi và nhiều bạn bè của tôi".

Collins được đánh giá là tay vợt có thân hình bốc lửa bậc nhất WTA Tour. Ảnh: Instagram

Đầu năm nay, Collins thông báo chia tay Bryan Kipp, chuyên gia trong lĩnh vực biotech. Cả hai gặp nhau lần đầu ở một quán cà phê tại Wimbledon. Sau thời gian ngắn hẹn hò, Collins và Kipp đường ai nấy đi.

Từ đó đến nay, Collins vẫn chăn đơn gối chiếc. Tháng trước, tay vợt 31 tuổi tiết lộ cô đang tìm kiếm người yêu qua ứng dụng hẹn hò. Là người nổi tiếng, phần giới thiệu của Collins nhanh chóng gây sự chú ý. Cô cho biết bản thân nghiêm túc, không muốn những cuộc tình ngắn hạn. Tuy nhiên, Collins vẫn chưa tìm được ai đáp ứng tiêu chuẩn, cảm thấy rất khó yêu đương khi là một VĐV chuyên nghiệp.

Một trong những nguyên nhân Collins đưa ra là do việc phải di chuyển quá nhiều. Theo Collins, người bình thường khó lòng hiểu và thông cảm về lịch trình thi đấu bận rộn của những tay vợt hàng đầu, từ đó thiếu kiên nhẫn trong một mối quan hệ.

"Tôi nghĩ để hẹn hò với một tay vợt chuyên nghiệp, người đó phải thật đặc biệt, bởi chúng tôi di chuyển rất nhiều và cuộc sống xoay quanh sự nghiệp quần vợt", Collins giải thích. "Mọi khía cạnh, từ giấc ngủ, chuyện ăn uống đến việc tập luyện, đi lại, tất cả đều liên quan đến tennis. Vì thế, người đó phải thực sự thông cảm và vị tha".

Collins cho rằng cần sự hy sinh rất lớn từ đối phương mới có thể cùng một tay vợt tạo ra và duy trì một mối quan hệ tình cảm dài hạn. Với cá nhân Collins, cô còn nói rõ yêu cầu trên ứng dụng hẹn hò, rằng bạn trai mới phải có chiều cao tốt và tiềm lực tài chính dồi dào.

Đầu năm 2024, Collins từng thông báo sẽ giải nghệ vào cuối mùa vì muốn lập gia đình và sinh con. Nhưng 9 tháng sau, á quân Australia Mở rộng 2022 thay đổi kế hoạch, trì hoãn ngày treo vợt do gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến việc sinh sản.

Collins nổi tiếng là tay vợt thẳng thắn, không ngại bày tỏ quan điểm trước đám đông. Cô từng vỗ mông khiêu khích khán giả Australia khi họ liên tục gây áp lực trong trận đấu của cô với đối thủ chủ nhà Destanee Aiava đầu năm nay. Collins cũng từng tố cáo một người quay phim theo dõi và cố tình hôn vào miệng cô sau một trận đấu WTA Tour.

Collins phản ứng với khán giả ở Melbourne sau khi thắng Aiava tại Australia Mở rộng 2025. Ảnh: AP

Collins là một trong những tay vợt bền bỉ nhất của WTA hiện tại với 10 năm chơi chuyên nghiệp và gần đạt mốc 500 trận, kiếm hơn 10 triệu USD. Hiện tay vợt Mỹ xếp thứ 64 thế giới. Cô sẽ bắt đầu mùa giải mới với giải đấu đồng đội United Cup ở Australia vào đầu năm 2026.

Vy Anh