'A Minecraft Movie' hai tuần dẫn đầu doanh thu phòng vé

"A Minecraft Movie" - chuyển thể trò chơi sinh tồn kinh điển - vượt "Captain America: Brave New World" trở thành phim có doanh thu cao nhất năm.

Theo Box Office Mojo, phim đạt 80 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ trong ngày 11-13/4, tiếp tục giữ vị trí số một phòng vé trong lúc có năm dự án mới ra mắt. Ở thị trường quốc tế, phim đạt gần 270 triệu USD, nâng tổng doanh thu lên 550 triệu USD toàn cầu.

Dù bị giới phê bình chê (46% điểm "thối" trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes) và điểm số khán giả chỉ ở mức khá (B+ CinemaScore), tác phẩm thu hút số lượng lớn người xem nhờ nắm bắt xu hướng phim chuyển thể trò chơi điện tử.

Trailer 'A Minecraft Movie' Trailer "A Minecraft Movie" (tên tiếng Việt là "Một bộ phim Minecraft"), công chiếu trong nước ngày 4/4. Theo Box Office Vietnam, phim hiện thu hơn 18 tỷ đồng. Video: Warner Bros. Pictures Vietnam

A Minecraft Movie do Jared Hess đạo diễn, xoay quanh bốn người có tính cách khác nhau: Garrett Garrison (Jason Momoa đóng), Natalie (Emma Myers), Henry (Sebastian Hansen) và Dawn (Danielle Brooks), vô tình vượt qua cánh cổng bí ẩn đến thế giới Minecraft. Khi đến nơi, họ gặp thợ mỏ Steve (Jack Black) và cùng trải qua nhiều khó khăn để về nhà.

Phim có cốt truyện đơn giản về hành trình nhóm bạn chiến đấu với kẻ xấu, quay về cuộc sống ban đầu. Biên kịch không đào sâu một nhân vật cố định mà đề cao tinh thần đồng đội, đoàn kết giải quyết vấn đề. Do quá tập trung vào hướng triển khai này, thông điệp về sự sáng tạo - vốn là yếu tố cốt lõi của game - bị giản lược, không đọng lại dấu ấn.

Variety nhận định doanh thu A Minecraft Movie góp phần vực dậy thị trường Hollywood sau tình hình ảm đạm phòng vé đầu năm nay. Theo thống kê của Comescore, tổng lợi nhuận giảm gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái và 31% so với cùng kỳ năm 2019. Hollywood đang kỳ vọng vào sự tăng trưởng của các bom tấn như Sinners - Ryan Coogler đạo diễn, Thunderbolts của Marvel, Mission: Impossible - The Final Reckoning (Tom Cruise đóng chính), Lilo & Stitch bản người đóng.

Tạo hình của Jason Momoa trong phim "A Minecraft Movie". Ảnh: Warner Bros. Pictures

Ở bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, xếp sau A Minecraft Movie là hoạt hình The King of Kings, thu 19 triệu USD từ 3.200 rạp. Phim hành động giật gân The Amateur đứng thứ ba với 15 triệu USD, doanh thu toàn cầu đạt 32,2 triệu USD. Với ngân sách 60 triệu USD, dự án cần kéo dài thời gian ra rạp để bù đắp chi phí đầu tư.

Phim chiến tranh Warfare của hãng A24 xếp thứ tư với doanh thu 8,3 triệu USD. Tác phẩm do Alex Garland và Ray Mendoza đạo diễn, lấy cảm hứng từ trải nghiệm của Mendoza khi còn là lính Hải quân SEAL. Dự án kinh dị Drop của hãng Universal Pictures và Blumhouse ở vị trí thứ năm với doanh thu mở màn 7,7 triệu USD từ 3.085 rạp. Trên thị trường quốc tế, phim kiếm thêm hai triệu USD từ 47 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cát Tiên (theo Variety)