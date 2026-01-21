Á khoa thi Toán quốc gia định theo nghề Y hoặc Sư phạm

Đạt 34,5/40 điểm kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia, Võ Sỹ Quốc Anh đang cân nhắc theo học ngành Y hoặc Sư phạm.

Chiều 19/1, Quốc Anh, lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, nhận tin vui khi giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nam sinh đứng thứ hai trong gần 680 thí sinh của cả nước dự thi môn này.

"Kết quả vượt mong đợi", Quốc Anh nói. Năm ngoái, em giành giải ba và chỉ hy vọng cải thiện kết quả so với bản thân. Nam sinh định gọi báo tin cho mẹ thì điện thoại đổ chuông trước. Ở đầu dây bên kia, mẹ em nói: "Con làm rất tốt".

Võ Sỹ Quốc Anh. Ảnh: Đức Hùng

Có bố và mẹ đều giáo viên Tin học, từ nhỏ, Quốc Anh được tiếp xúc với cả môn này và Toán. Nam sinh nghiêng về Toán, từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi từ tiểu học, song không bứt phá.

Ba năm THPT đánh dấu bước ngoặt rõ rệt. Lớp 10, Quốc Anh là thủ khoa thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán. Lớp 11 và 12, em được vào đội tuyển quốc gia của tỉnh.

Đội tuyển Toán có 10 học sinh. Theo Quốc Anh, đây là môi trường học tập dễ chịu, các thành viên hỗ trợ nhau, thường chia sẻ tài liệu, cách giải những bài toán hóc búa. Áp lực có, nhưng không đến mức nặng nề, chủ yếu ở giai đoạn nước rút.

"Em không thích để áp lực đè mình xuống. Lúc nào cũng phải để tâm trạng thoải mái, nếu căng thẳng thì việc học sẽ chậm lại", nam sinh nhìn nhận.

Bước vào cuộc thi, Quốc Anh thực hiện đúng chiến thuật đề ra, ưu tiên câu dễ làm trước, khó xử lý sau. Ngày đầu, Quốc Anh làm được phần lớn đề, bỏ nửa câu tổ hợp. Ngày thứ hai cũng tương tự. Nam sinh đánh giá hai câu tổ hợp trong đề khó, chủ yếu phải bỏ ý b, còn lại đều hoàn thành tròn trịa.

Nghĩ chỉ được giải nhì, nhưng khi đối chiếu với các đáp án gợi ý, em nhận ra điểm số có thể cao hơn, kèm cơ hội dự vòng thi chọn đội tuyển Olympic Toán quốc tế (IMO).

"Lúc đó em bắt đầu chờ đợi", nam sinh kể.

Số điểm 34,5/40 giúp Quốc Anh đủ điều kiện miễn thi tốt nghiệp, được tuyển thẳng vào một số trường đại học, đồng thời vào vòng chọn đội IMO.

Trong suốt quá trình ôn luyện, nam sinh chưa từng hoài nghi khả năng bản thân. Em cho rằng nếu cảm thấy thua kém ai ở phần nào thì cần học hỏi chính họ để cải thiện.

"Em học từ những người giỏi hơn mình", nam sinh nói.

Song song học trên lớp, Quốc Anh hỏi kinh nghiệm anh, chị khóa trước và lên diễn đàn Toán học để tìm thêm đề, làm những dạng thường gặp và học cách phân bổ thời gian. Ngoài buổi sáng và chiều ở trường, em tự học ở nhà buổi tối, từ 19h30 đến 23h30.

Nam sinh cũng duy trì thói quen chơi bóng đá, bóng chuyền khoảng hai tiếng mỗi ngày - đây là cách em giải tỏa áp lực hiệu quả trong giai đoạn ôn thi.

Quốc Anh (hàng đầu, thứ 4 từ trái qua), cùng các thành viên trong đội tuyển Toán của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến Quốc Anh là thầy Lê Minh Tuấn, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Toán 1. Phụ trách đội tuyển của trường THPT chuyên Hà Tĩnh, thầy luôn tìm tài liệu mới, giao bài phù hợp cho từng em. Với Quốc Anh, thầy tập trung nhiều vào hình học - mảng em còn hạn chế. Quá trình này kéo dài từ năm trước đến kỳ thi năm nay.

So với năm ngoái, Quốc Anh thấy mình tiến bộ hơn rất nhiều. Em học tập chủ động, chăm chỉ hơn và ý thức rõ điểm yếu của bản thân để cải thiện từng bước.

Thầy Tuấn cho biết đã chú ý đến học trò từ ngày THCS, khi Quốc Anh là thủ khoa thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, sau đó đỗ đầu lớp chuyên Toán của trường. Theo thầy, nam sinh có tố chất và tinh thần cầu tiến, không chấp nhận cách hiểu nửa vời. Với mỗi bài toán, em đều đi đến tận cùng vấn đề, luôn đặt câu hỏi vì sao đề bài được xây dựng như vậy.

"Giải ba quốc gia năm lớp 11 và giải nhất năm nay là kết quả của quá trình học tập bền bỉ", thầy Tuấn đánh giá, kỳ vọng Quốc Anh nỗ lực để hướng tới các vòng thi cao hơn.

"Đừng tìm cách hơn người khác, hãy tìm cách vượt qua chính mình của ngày hôm qua", Quốc Anh tâm niệm. Trước mắt, em tiếp tục trau dồi kiến thức để tham gia kỳ thi chọn đội tuyển thi Olympic Toán quốc tế.

Cùng đó là bài toán lựa chọn đại học. Nam sinh đang cân nhắc giữa ngành Y khoa và Sư phạm Toán. Bởi làm bác sĩ là mong muốn của mẹ từ khi em còn nhỏ, còn Sư phạm Toán giúp em gắn bó với lĩnh vực yêu thích.

Đức Hùng