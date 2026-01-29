Á hậu Vũ Hoàng My chia tay bạn trai Việt kiều

Á hậu Việt Nam 2010 Vũ Hoàng My nói chia tay bạn trai Việt kiều Áo sau gần bốn năm gắn bó và đang giành quyền nuôi con gái, bé Ayla.

Hoàng My cho biết cô và bạn trai - một doanh nhân gốc Việt - đường ai nấy đi vì những mâu thuẫn và xung đột không thể hòa giải. Cô cùng con gái nhỏ dọn khỏi căn penthouse ở trung tâm Vienna, nơi trước đây là tổ ấm của cả hai.

"Tôi từng khao khát làm mẹ, ước mong gây dựng một mái ấm gia đình. Vì vậy, tôi quyết định sang Áo sống cùng anh ấy và sinh con. Tuy nhiên, nhiều rạn nứt xảy ra khiến tôi hiểu rằng chấm dứt mối quan hệ là tốt nhất", người đẹp cho biết.

Trở thành người mẹ đơn thân, Hoàng My thấy may mắn khi con gái - gần hai tuổi - sớm hiểu chuyện, ngoan ngoãn và ít khi quấy khóc. Nơi xứ người, không nhiều bạn bè, người thân, ngoài thời gian làm việc từ xa, cô dành trọn tình thương và sự quan tâm cho con. "Mùa Giáng sinh vừa qua, chỉ hai mẹ con trong căn phòng lạnh lẽo do sự cố mất điện, nhưng tôi ấm áp nhờ Ayla ở bên, được ôm con vào lòng, chơi với con", á hậu nói.

Á hậu Vũ Hoàng My và con gái ở Áo hồi 2025. Ít hoạt động showbiz sau khi làm mẹ, cô cho biết tự chủ tài chính nhờ có công việc kinh doanh riêng.

Những tháng sắp tới, Hoàng My tiếp tục ra tòa tại Vienna để pháp luật phân xử về vai trò, trách nhiệm của cô và bạn trai cũ dành cho Ayla. Á hậu kỳ vọng được toàn quyền nuôi con, bởi tự tin đủ nền tảng tài chính và có khả năng nuôi nấng con nên người. "Ayla hiện được nhận vào học tại Montessori The Children's House, tôi cần tìm nhà gần trường thuận tiện cho hai mẹ con và để bé ổn định cuộc sống", á hậu nói.

Hoàng My có kế hoạch về nước đón Tết Bính Ngọ cùng gia đình. Vốn cá tính mạnh mẽ và luôn tự chủ trong cuộc sống, á hậu nói xem nhiều chuyện buồn ập đến trong ba năm qua là những thử thách, mang đến bài học về bản lĩnh, sự kiên nhẫn. "Tôi không nuối tiếc, trách móc về những gì đã xảy ra. Điều tôi cần nhất là sự bình yên cho con", cô nói.

Á hậu Vũ Hoàng My và con gái Ayla ở Áo hồi tháng 5/2025.

Năm 2024, Hoàng My từng tiết lộ bị một túi nước lớn trong ổ bụng, phải phẫu thuật hút hàng lít nước khỏi cơ thể. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh của cô bắt nguồn từ khoang sau phúc mạc và không có cách điều trị dứt điểm. Dù biết khó sinh con, cô chấp nhận mang thai cùng bạn trai để được làm mẹ.

Vũ Hoàng My 38 tuổi, quê ở Đồng Nai. Sau khi đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, cô thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Cô từng nhận học bổng diễn xuất và cử nhân nghệ thuật chuyên ngành làm phim tại New York Film Academy, theo học tại Los Angeles, Mỹ trong gần ba năm. Cuối 2015, Hoàng My một mình sang Trung Đông để nghiên cứu và thực hiện phim tài liệu chủ đề "Giải mã trí tuệ Do Thái" trong vai trò sản xuất, đạo diễn. Giai đoạn Covid-19, cô về nước, tham gia nhóm nghệ sĩ tình nguyện viên chống dịch, hỗ trợ các bệnh nhân.

Vũ Hoàng My mặc gợi cảm dự sự kiện Vũ Hoàng My mặc gợi cảm dự họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, sáng 22/2. Video: Nhân vật cung cấp

Thất Sơn

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp