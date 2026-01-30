Á hậu Thủy Tiên biến đổi sắc vóc sau 10 năm

Theo xu hướng 2026 is the new 2016 rộ lên đầu năm trên các nền tảng số, Thủy Tiên chia sẻ loạt ảnh thời còn học sinh, nặng tới 90 kg. Cô cho biết không còn cảm giác tự ti khi nhìn lại quá khứ mà xem đó là niềm tự hào bởi đã nỗ lực, kỷ luật để có hình thể đẹp hơn.
Theo Thủy Tiên, thời học cấp ba, cô có vẻ ngoài tròn, làn da đen. Người đẹp từng nhận không ít lời chê bai khiến bản thân thiếu tự tin. Nhờ chia sẻ với gia đình, cô vượt qua được sự cô đơn. Sau một năm rưỡi tập luyện nhiều môn thể thao kết hợp ăn kiêng, cô giảm hơn 30 kg.
Ba năm sau bước vào đại học, cô khiến nhiều người ngỡ ngàng khi đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương TP HCM. Thủy Tiên từng thi Hoa hậu Việt Nam 2018, đoạt danh hiệu Người đẹp Thể thao, vào top 10. Năm 2022, cô tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, gây ấn tượng với giám khảo về câu chuyện vượt qua miệt thị ngoại hình. Qua các tập truyền hình thực tế, Thủy Tiên chứng tỏ bản lĩnh, tỏa sáng tại chung kết rồi đoạt á hậu 2.
Cô tên đầy đủ Huỳnh Phạm Thủy Tiên, 28 tuổi, quê Đồng Tháp. Người đẹp tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao của Đại học Ngoại thương cơ sở hai, TP HCM. Bốn năm qua sau khi nổi tiếng, Thủy Tiên theo đuổi công việc người mẫu, MC song ngữ.
Cô là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, xuất hiện trên các sàn diễn ở vị trí quan trọng.
Thủy Tiên còn tham gia các chiến dịch quảng cáo, là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang mời hợp tác.
Á hậu được các nhà mốt, công chúng nhận xét ngày càng đẹp sắc sảo.
Thủy Tiên gây ấn tượng với váy áo phong cách quyến rũ mỗi lần xuất hiện. Hiện cô nặng 55 kg, cao 1,72 m, vòng eo 62 cm.
Cô tạo thiện cảm với người đối diện bằng nụ cười sáng.
Năm 2025, người đẹp lấn sân làm diễn viên qua dự án nhiều tập Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, đóng cùng Otis, Thúy Ngân. Thủy Tiên cho biết khả năng diễn xuất còn hạn chế nhưng muốn thử sức để tạo sự mới mẻ. Video: VieON
Á hậu trong bộ ảnh chụp cùng ngựa - linh vật năm Bính Ngọ - thực hiện đầu tháng 1.
Cô cho biết giữ dáng bằng cách tập thể dục. Thủy Tiên thích chạy bộ mỗi sáng. Cô từng tham gia chạy cự ly 10 km, 21 km tại nhiều giải marathon.
Thủy Tiên còn chăm tập gym. Cô chú trọng chế độ ăn uống như hạn chế tinh bột, tăng cường rau xanh, trái cây trong các bữa. Người đẹp uống nhiều nước, tẩy trang kỹ để có làn da khỏe.
Nét đời thường của Á hậu Thủy Tiên. Cô có sở thích đi du lịch trải nghiệm. Năm 2025, người đẹp khám phá hang Sơn Đoòng và lần đầu đến Nhật Bản.
Thủy Tiên trong bộ ảnh kỷ niệm bốn năm tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng Hoa hậu Ngọc Châu (giữa), Á hậu Lê Thảo Nhi (trái).
Hậu trường buổi chụp hình của top 3 Miss Universe Vietnam 2022.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp