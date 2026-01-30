Á hậu Thủy Tiên biến đổi sắc vóc sau 10 năm

Theo Thủy Tiên, thời học cấp ba, cô có vẻ ngoài tròn, làn da đen. Người đẹp từng nhận không ít lời chê bai khiến bản thân thiếu tự tin. Nhờ chia sẻ với gia đình, cô vượt qua được sự cô đơn. Sau một năm rưỡi tập luyện nhiều môn thể thao kết hợp ăn kiêng, cô giảm hơn 30 kg.

Ba năm sau bước vào đại học, cô khiến nhiều người ngỡ ngàng khi đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương TP HCM. Thủy Tiên từng thi Hoa hậu Việt Nam 2018, đoạt danh hiệu Người đẹp Thể thao, vào top 10. Năm 2022, cô tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, gây ấn tượng với giám khảo về câu chuyện vượt qua miệt thị ngoại hình. Qua các tập truyền hình thực tế, Thủy Tiên chứng tỏ bản lĩnh, tỏa sáng tại chung kết rồi đoạt á hậu 2.