Á hậu Thủy Tiên: 'Tôi vẫn bị kỳ thị ngoại hình'

Thủy Tiên nói khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô vẫn thường nhận lời chê ngoại hình như hơi mập, đùi to từ một số người.

Một tuần sau chung kết Miss Universe Vietnam 2022, Thủy Tiên cho biết vẫn chưa tin vào niềm vui trở thành á hậu, được nhiều người quan tâm, chào đón. Cô chưa từng tham gia vào môi trường showbiz nên mọi thứ còn mới mẻ và sẵn sàng để học hỏi trong chặng đường sắp tới.

Theo á hậu, điều cô làm được trong cuộc thi nhan sắc là giữ vững phong độ từ đầu đến cuối. "Tôi đặt cho mình mục tiêu rõ ràng, chỉ có tiến lên chứ không thụt lùi. Sự kiên trì giúp tôi giành được ngôi vị á hậu 2", Thủy Tiên cho biết.

Á hậu Thủy Tiên trong buổi giao lưu sáng 30/6. Ảnh: Bil

Cô gái quê Đồng Tháp từng bị "body shaming" (kỳ thị ngoại hình) nhưng không muốn khán giả chỉ nhớ cô qua một câu chuyện riêng tư. Thay vào đó, cô muốn. mang hình ảnh tích cực, truyền tải thông điệp về lối sống lành mạnh đến mọi người. Người đẹp cho biết từng nặng 90kg, thời đi học, thường xuyên bị trêu chọc. Cô đến với Hoa hậu Hoàn vũ không phải truyền cảm hứng cho bất kỳ ai giống mình. "Tôi muốn các cô gái hãy dám sống, dám bộc lộ những suy nghĩ, chính kiến, á hậu nói.

Không chỉ trong quá khứ, hiện tại cô vẫn bị kỳ thị ngoại hình. Suốt quá trình tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, trên các trang mạng xã hội, Thủy Tiên bị mọi người nhận xét thân hình tròn, đùi to, chê bai điểm xấu trên khuôn mặt. Khi đọc được những bình luận về cơ thể, Thủy Tiên nhớ đến bài hát All of me (John Legend) có câu "Love your curves and all your edges/All your perfect imperfections" (tạm dịch: Yêu những đường cong và đường nét, cả những khuyết điểm hoàn hảo của bạn nữa). Á hậu cho biết: "Tôi mong có thể động viên bản thân và các cô gái bị kỳ thị ngoại hình rằng đừng quan tâm đến khuyết điểm trên cơ thể, tập trung phát triển nội lực bản thân. Khi chúng ta biết trân trọng chính mình thì tất cả đều đẹp".

Sự kỳ thị về ngoại hình khiến Thủy Tiên từng bị trầm cảm một thời gian dài. Cô mặc cảm, trở nên nhút nhát, không dám ra đường, luôn tự trách móc và nghi ngờ bản thân. Điều này cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm sinh lý của người đẹp ở tuổi mới lớn, không dám yêu đương vì tự ti. Hiện tại cô không đặt nặng vấn đề tình cảm mà ưu tiên công việc. Người đẹp đặt ra mục tiêu trong hai năm tới phải hoàn thành các dự án cộng đồng trong vai trò của một á hậu.

Từ trái qua: Á hậu Thảo Nhi, Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Thủy Tiên. Ảnh: Bil

Ngoài ra, Thủy Tiên cũng nói về ước mơ tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế. Cô tiếc nuối vì không đạt được vương miện để tham gia Miss Universe. Người đẹp hy vọng tương lai sẽ có cơ hội khác. Theo á hậu, cô phải hoàn thiện bản thân hơn, nhất là kinh nghiệm sân khấu. Cô chưa có nhiều kỹ năng trong việc xử lý những sự cố. Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ, lúc trả lời câu hỏi ứng xử, cô mất bình tĩnh khi micro gặp vấn đề.

Á hậu còn hướng đến việc phát triển hình ảnh của một người đẹp đa năng. "Tôi sẽ tìm hiểu kỹ và tham gia vào các lĩnh vực nghệ thuật như điện ảnh hoặc làm người dẫn chương trình... Tôi cũng có niềm yêu thích kinh doanh. Hiện tôi cùng một vài người bạn góp vốn mở nhà hàng ở Đà Lạt và mọi việc tiến triển rất thuận lợi", Thủy Tiên cho biết.

Hoàng Dung