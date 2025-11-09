Hưng YênÁ hậu Phương Nhi, 23 tuổi, và chồng - doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, 25 tuổi - hát, nhún nhảy theo các ca khúc tại concert G-Dragon, tối 8/11.

Á hậu có mặt ở đêm concert đầu tiên của G-Dragon tại Việt Nam, diễn ra ở Vinhomes Ocean Park 3. Cô mặc trang phục tông trắng, kiểu tóc thanh lịch, đứng cùng chồng hòa vào không khí sôi động của hàng nghìn khán giả trẻ. Doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng diện đồ đơn giản với chiếc áo đen in logo của concert, có nhiều cử chỉ tình cảm với vợ như đặt tay lên vai, ôm eo cô.

Khi ca sĩ Soobin xuất hiện, cả hai cùng đến trò chuyện. Trước đó, khán giả từng bắt gặp vợ chồng á hậu đến xem concert All-rounder của Soobin vào tháng 4.

Á hậu Phương Nhi cùng chồng xem concert G-Dragon Phương Nhi cầm lighstick, xem concert G-Dragon cùng chồng. Video: TikTok rapunzelvn

Đây là một trong những lần hiếm hoi Phương Nhi xuất hiện công khai cùng doanh nhân Minh Hoàng sau lễ ăn hỏi hồi tháng 1. Hôm 19/8, cô cùng nhà chồng dự Lễ khởi công 250 công trình trên cả nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Lễ dạm ngõ, nạp tài và ăn hỏi của Phương Nhi, Minh Hoàng được tổ chức ở Hà Nội vào tháng 1. Chồng người đẹp 25 tuổi, là doanh nhân có tiếng, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Các thông tin về đám cưới vào đầu năm sau của cô đến nay chưa được tiết lộ.

Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng trong lễ ăn hỏi. Ảnh: Linh Linh

Sau khi lập gia đình, á hậu không dùng mạng xã hội, sống kín tiếng, thỉnh thoảng xuất hiện qua hình ảnh đi du lịch tại một số địa điểm trong và ngoài nước. Trước đây, Phương Nhi hoạt động showbiz dưới sự quản lý của một công ty nhưng hiện đơn vị này cũng không cập nhật các thông tin về cô.

Á hậu tên đầy đủ là Nguyễn Phương Nhi, quê Thanh Hóa. Cô đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 hồi tháng 8/2022, tổ chức ở Gia Lai (Bình Định cũ).

G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi diễn ra trong hai ngày 8-9/11. Trước đó, toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên được bán hết sau 30 phút. Ngày 7/11, ban tổ chức mở bán vé bổ sung. Trong ngày concert đầu tiên, sự kiện quy tụ hàng chục nghìn fan đến xem.

Phương Linh