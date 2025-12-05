Á hậu Phương Nhi dự lễ trao giải VinFuture

Hà NộiÁ hậu Phương Nhi - vợ doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng - diện áo dài trên thảm đỏ lễ trao giải VinFuture 2025,.

Tối 5/12, á hậu mặc trang phục hồng, xách túi ngọc trai hình giọt nước dự sự kiện. Cô đi cùng doanh nhân Bùi Lan Anh - chị dâu của chồng cô. Đây là lần hiếm hoi Phương Nhi xuất hiện trước truyền thông, sau khi lập gia đình hồi đầu năm. Thỉnh thoảng, cô cùng chồng dự một số sự kiện. Gần nhất, tối 8/11, cô và ông xã xem concert của G-Dragon.

Á hậu Phương Nhi (phải) bên chị dâu chồng - doanh nhân Bùi Lan Anh. Ảnh: Giang Huy

Phương Nhi hiện làm cổ đông tại công ty con của tập đoàn nhà chồng. Trước đây, á hậu hoạt động showbiz dưới sự quản lý của một công ty nhưng hiện đơn vị này cũng không cập nhật các thông tin về cô.

Cô và doanh nhân Minh Hoàng làm lễ ăn hỏi hồi tháng 1 ở Hà Nội. Chồng người đẹp 25 tuổi, là doanh nhân có tiếng, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Các thông tin về đám cưới vào đầu năm sau của cô đến nay chưa được tiết lộ.

Người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Phương Nhi, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng lần lượt 80-57-88 cm. Cô đoạt á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 hồi tháng 8/2022, tổ chức ở Gia Lai (Bình Định cũ).

Không chỉ ghi điểm nhờ ngoại hình, cô được nhiều người đánh giá cao về học thức. Người đẹp theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. Hồi cấp ba, Phương Nhi từng nhiều năm liền nằm trong đội tuyển tiếng Anh của THPT Hàm Rồng. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Giải thưởng khoa học - công nghệ toàn cầu VinFuture vinh danh những đổi mới đột phá góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển bền vững cho hành tinh. Sự kiện được tổ chức thường niên, với sự góp mặt của các tên tuổi hàng đầu trong giới nghiên cứu. Chương trình năm nay có chủ đề "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng", gồm 7 hoạt động chính quy tụ các nhà khoa học hàng đầu, diễn ra từ 2 đến 6/12 tại Hà Nội.

Trải qua 5 mùa giải, VinFuture trao tổng cộng 20 giải thưởng cho 48 nhà khoa học đến từ 5 châu lục, ghi nhận những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nhân loại. Uy tín của giải thưởng còn được khẳng định khi nhiều nhà khoa học sau khi nhận giải VinFuture tiếp tục được vinh danh tại các giải thưởng danh giá khác như Nobel, Kỹ thuật Nữ hoàng Elizabeth hay Breakthrough.

Hà Thu