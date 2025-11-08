Hàng chục nghìn fan 'nóng lòng' xem G-DRAGON biểu diễn

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, do 8wonder là đơn vị tổ chức, sẽ diễn ra trong hai ngày 8-9/11. Trước đó, toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên được "quét sạch" trong chưa đầy 30 phút mở bán. Giá vé dao động từ 2 đến 8 triệu đồng. Ngày 7/11, ban tổ chức mở bán vé bổ sung, theo đó, các hạng vé cao nhất cũng "cháy" trong vài phút. Các hạng vé này có nhiều quyền lợi độc quyền như xem tổng duyệt (soundcheck) và tạm biệt nghệ sĩ sau khi concert kết thúc (send-off).

Hai đêm concert liên tiếp của G-DRAGON tại Việt Nam được dự báo thu hút hàng trăm nghìn khán giả cùng làn sóng du khách quốc tế đổ về, biến Hà Nội thành tâm điểm giải trí châu Á trong mùa lễ hội cuối năm, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ giải trí toàn cầu - điểm đến của những concert đình đám.