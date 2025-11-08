Hàng chục nghìn fan 'nóng lòng' xem G-DRAGON biểu diễn

Các bạn trẻ xếp hàng trước khu vực an ninh để làm thủ tục check-in vào sự kiện. Các bạn trẻ xếp hàng trật tự theo chỉ dẫn của ban tổ chức, đồng thời, chụp ảnh check-in trong khu vực Vinhomes Ocean Park 3 để lưu giữ kỷ niệm lần đầu tiên được đi concert của thần tượng ngay tại Việt Nam.
Tuy 15h mới check-in, từ sáng sớm, các bạn trẻ đã tham gia đêm diễn đầu tiên tới Ocean City để đổi vòng, đăng ký xác thực khuôn mặt để nhận đặc quyền đi kèm với vé.
Mỗi người đều được đăng ký xác thực khuôn mặt để tránh tình trạng lừa đảo, bán vé sai quy định, đảm bảo mỗi vé chỉ có một người chính chủ được tham gia.
Khu vực an ninh thực hiện mượt mà, đảm bảo an toàn cho người hâm mộ và quy định của ban tổ chức.
Bên ngoài khu vực sự kiện, tại Vincom Ocean Park 2, G-DRAGON Vietnam Fanpage làm gian chụp ảnh cho người hâm mộ. Các bạn trẻ xếp hàng dài để có được bức ảnh đẹp, ghi lại kỷ niệm lần đầu đi concert của G-DRAGON ngay tại Việt Nam.
Các nhóm bạn cùng nhau check-in với những biểu tượng quen thuộc của G-DRAGON.
Ngoài hoạt động chụp ảnh, các bạn còn tổ chức đố vui có thưởng.
Ngay bên dòng sông Venice tại Ocean City, người hâm mộ cũng chuẩn bị hàng trăm backdrop để khán giả tới có thêm điểm chụp ảnh.
Với làn nước trong xanh và kiến trúc mang đậm nét châu Âu, nhóm bạn tự dựng máy chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm tuổi trẻ.
Bên ngoài khu vực check-in vào concert, nhiều bạn trẻ bán thêm dây đeo thẻ, sticker… để người hâm mộ có thể đồ trang trí, phụ kiện cho trang phục của mình.
G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, do 8wonder là đơn vị tổ chức, sẽ diễn ra trong hai ngày 8-9/11. Trước đó, toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên được "quét sạch" trong chưa đầy 30 phút mở bán. Giá vé dao động từ 2 đến 8 triệu đồng. Ngày 7/11, ban tổ chức mở bán vé bổ sung, theo đó, các hạng vé cao nhất cũng "cháy" trong vài phút. Các hạng vé này có nhiều quyền lợi độc quyền như xem tổng duyệt (soundcheck) và tạm biệt nghệ sĩ sau khi concert kết thúc (send-off).
Hai đêm concert liên tiếp của G-DRAGON tại Việt Nam được dự báo thu hút hàng trăm nghìn khán giả cùng làn sóng du khách quốc tế đổ về, biến Hà Nội thành tâm điểm giải trí châu Á trong mùa lễ hội cuối năm, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ giải trí toàn cầu - điểm đến của những concert đình đám.
Nhật Lệ
Ảnh: Tùng Đinh