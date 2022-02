Trần Trinh Di, Á hậu Miss Hong Kong 2020, xin lỗi vì lộ quan hệ tình ái nhập nhằng, "bắt cá nhiều tay".

Người đẹp 26 tuổi hiện là tâm điểm làng giải trí khi bị người đàn ông tên Chu Tử Dương - tự nhận là bạn trai cũ của cô - tố cáo lăng nhăng. Theo Tử Dương, Trần Trinh Di quan hệ bất chính với sáu người. Cô hẹn hò với họ để được hỗ trợ vật chất hoặc được giúp đỡ tiến thân. Tử Dương gọi Trinh Di là "Vi Tiểu Bảo phiên bản nữ".

Chu Tử Dương và Trần Trinh Di. Ảnh: On

Chu Tử Dương công khai ảnh thân mật giữa anh và Trần Trinh Di cùng những đoạn chat tình cảm giữa hai người. Anh cho biết Trinh Di thường chủ động quyến rũ người khác, cô từng nói với Tử Dương: "Em không thích đàn ông trong ngành giải trí đâu, em lợi dụng họ thôi, em chỉ yêu anh".

Diễn viên Trần Trinh Di. Ảnh: On

Tối 15/2, Trần Trinh Di đăng thư xin lỗi trên Instagram: "Tôi đã làm sai, tôi biết mình phải gánh hậu quả. Nhưng các đồng nghiệp của tôi bị ảnh hưởng vì scandal, tôi buộc xin lỗi họ. Tôi xin lỗi". Trần Trinh Di ám chỉ mối quan hệ giữa cô với Chu Tử Dương "bệnh hoạn" và cô đã kết thúc chuyện tình cảm với Tử Dương. Theo HK01, hiện một số cộng sự của Trần Trinh Di ở đài TVB vướng tin đồn "quan hệ bất chính" với á hậu.

Á hậu Hong Kong xin lỗi vì bê bối đời tư Trần Trinh Di thi năng khiếu tại Hoa hậu Hong Kong 2020. Video: TVB

Trần Trinh Di sinh năm 1996, gia nhập làng giải trí sau khi đoạt giải cuộc thi nhan sắc. Cô từng đóng Mái ấm gia đình 4, Liêm chính truy kích... Trinh Di còn dẫn nhiều chương trình của đài TVB.

Những năm gần đây, một số người đẹp cuộc thi Miss Hong Kong bị tẩy chay do bê bối đời tư. Hoàng Tâm Dĩnh - Á hậu năm 2012 - mất công việc ở làng giải trí hai năm qua, do lộ ảnh ôm hôn ca sĩ Hứa Chí An, dù lúc đó cô hẹn hò tài tử Mã Quốc Minh. Hoàng Tâm Dĩnh và Mã Quốc Minh sau đó chia tay, nam diễn viên từng xin khán giả cho bạn gái cũ cơ hội trở lại làng giải trí.

Như Anh (theo Sinchew)