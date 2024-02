Á hậu Hoàng My: 'Tôi chiến đấu với bệnh tật để có con đầu lòng'

Người đẹp hiện mang thai con đầu lòng ở tuần 32. Trước khi lên đường sang Áo vào ngày 5/2 để bên cạnh bạn trai Việt kiều, chờ ngày sinh con, cô nói về quá trình chuẩn bị làm mẹ và niềm hạnh phúc có người yêu đồng hành.

- Từng cho biết bị bệnh khó sinh con, vì sao chị quyết định có em bé lúc này?

- Tôi vốn bỏ ý định làm mẹ từ lâu rồi. Tôi có một túi nước lớn trong ổ bụng, từng phẫu thuật hút gần bốn lít nước vào năm ngoái. Các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, chẩn đoán nó bắt nguồn từ khoang sau phúc mạc và không có cách điều trị dứt điểm. Tôi từng nghĩ không thể có con vì túi nước sẽ chèn em bé, sợ gây nguy hiểm cho con và tính mạng mình nữa. Lúc trước, tôi nghĩ bản thân không sống được lâu, không nên lập gia đình hoặc có con vì nếu có chuyện gì thì thương bé lắm.

Tuy nhiên, khi gặp bạn trai hiện tại, có một lực hút khiến tôi không thể chống lại định mệnh. Tôi cảm nhận anh là một người cha tốt, hiểu biết. Anh luôn muốn có em bé, hướng về gia đình, yêu thương con cái. Tôi cũng đã nhiều lần nằm mơ về việc có con trước khi điều này xảy ra. Ngay sau khi phẫu thuật rút túi nước ra năm ngoái thì tôi mang thai, một điểm rơi hoàn hảo.

- Việc mang thai ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của chị?

- Điều tôi lo lắng hơn là liệu có giữ được em bé không. Chỉ sau hai tháng rút ra, nước trong khoang sau phúc mạc bị như cũ, cũng là lúc tôi mang thai vào tuần thứ sáu, có biểu hiện ốm nghén. Siêu âm, bác sĩ thậm chí khó xác định được túi thai do nước che nhiều. Bệnh viện lập hội đồng hội chẩn hai ngày, gồm bác sĩ nhiều khoa: ung bướu, tiêu hóa, sản khoa để cho tôi lời khuyên. Cuối cùng, các bác sĩ động viên tôi giữ em bé vì ở tuổi này, mang thai tự nhiên được là khá khó. Nếu túi nước chèn quá nhiều, bác sĩ sẽ rút ra nhiều lần đến khi thai nhi lớn lên.

Tuy nhiên, việc chọc hút nước như vậy luôn có rủi ro về nhiễm trùng phúc mạc. Hai tuần sau, tôi phải nhập viện xin rút bớt nước vì tức ở bụng. Thời gian đầu, tôi thấy bế tắc, chán nản vì không biết phải làm gì, lo em bé có đủ chỗ lớn không. Nếu cứ mỗi hai tháng từ đây đến cuối đời phải nhập viện rút nước, tôi sẽ sống kiểu gì đây. Tôi từng nghĩ đến việc ngưng thai kỳ, sợ nếu em bé lớn hơn mà phải ngưng lại càng rủi ro, đau đớn cho con. Nhưng khi siêu âm, thấy tim thai đập đều đặn, tình thương bên trong một người mẹ trỗi dậy. Tôi quyết định sẽ chiến đấu cùng con.

- Chị vượt qua giai đoạn đó ra sao?

- Tôi xác định bệnh không thể chữa dứt điểm, nhưng may mắn sáu tháng qua, tôi không phải rút túi nước thêm lần nào. Mỗi khi siêu âm, túi nước lớn hơn nhưng rất chậm, không đụng chạm đến em bé. Thời gian đầu, tôi thường làm biện pháp trị liệu massage và thấy rất khỏe. Giờ em bé lớn hơn, tôi massage bầu hàng tuần, cơ thể thông thoáng, giảm đau nhiều.

- Bạn trai chia sẻ với chị thế nào khi biết cả hai sắp có con đầu lòng?

- Anh rất hạnh phúc, yêu thương, nhường nhịn tôi hơn. Ba tháng đầu, hormone thay đổi, tôi nhạy cảm, dễ nổi nóng. Anh rất kiên nhẫn, nhường nhịn, hay chọc cười tôi dù công việc anh rất căng thẳng. Từ tháng thứ tư trở đi, tôi ổn định hơn, cố gắng không để cảm xúc lên xuống để em bé được vui vẻ.

Anh luôn muốn tôi bên cạnh, ngày nào cũng nói chuyện với con. Anh cũng đã chuẩn bị hết các bác sĩ giỏi, bệnh viện tốt cho tôi, thuê cả vú em. Tôi biết ơn anh là chỗ dựa tinh thần cho tôi lúc này. Ba mẹ, bạn bè anh cũng tạo cho tôi cảm giác dễ chịu, hòa nhã. Ở Việt Nam, tôi được gia đình gồm ba mẹ, anh chị em, các cháu luôn quan tâm, yêu thương, nấu ăn ngon. Tôi nhận ra mình là một mẹ bầu hạnh phúc.

- Vốn tự lập, có lúc muốn sống độc thân, vì sao chị lại yêu bạn trai hiện tại?

- Thật sự, tôi không biết vì sao mình yêu người này. Tôi không tìm kiếm ở ai một điều gì để mình được hạnh phúc hay đầy đủ hơn về vật chất lẫn tinh thần, vì thấy bản thân đã đủ. Tất cả vì chữ duyên hoặc nợ thôi (cười).

Anh ấy mạnh mẽ, quyết liệt và đầy "lửa". Anh luôn tin vào hạnh phúc gia đình, cho đó là điều quan trọng nhất. Tôi hay đùa là anh hay nhờ bạn bè "tẩy não" tôi vì lâu lâu lại có một người bạn ca ngợi về anh cho tôi nghe. Với tôi, một người đàn ông có những mối quan hệ bạn bè lâu năm, được yêu quý là một người uy tín, có tài sản vô giá.

- Từng nói sợ hôn nhân, chị chuẩn bị cho điều này ra sao?

- Trước đây, tôi không muốn kết hôn, thật ra đến giờ cũng chưa muốn lắm đâu (cười). Nhưng gặp đúng "đối thủ đáng gờm" rồi, tôi không dám nói trước được điều gì. Với tôi, kết hôn là sự cam kết giữa hai người, khi bạn sẵn sàng "là một" với họ trên mọi phương diện.

Hiện, tôi chỉ muốn tâm trí luôn được bình yên, dù thử thách lúc nào cũng ở trước mặt, mong cho khi em bé chào đời sức khỏe của mình luôn tốt, đủ sữa nuôi con. Tôi luôn sợ chương mới này, nhưng giờ nó đến thì tận hưởng thôi.

- Chị dự định đón Tết ra sao?

- Sắp tới, tôi sang châu Âu, ăn Tết bên gia đình bạn trai, cái Tết đầu tiên của tôi ở đây. Tôi sẽ mang dưa món, củ kiệu, bánh tét qua để có đủ hương vị. Năm ngoái, tôi đưa bạn trai về nước, lần đầu anh gói bánh chưng bánh tét cùng gia đình dù là gốc Việt. Ở châu Âu, Tết không hoành tráng như ở Việt Nam, nhưng tôi hy vọng những năm tới sẽ có không khí Tết rộn ràng trong gia đình nhỏ của mình.

Vũ Hoàng My sinh tại Đồng Nai, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Người đẹp từng là thí sinh Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Tháng 11/2020, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế về du lịch "Vietnam why not", cùng Võ Hoàng Yến, Kim Duyên - hai thành viên chung đội - giành chiến thắng. Vũ Hoàng My từng là cố vấn, hỗ trợ Kim Duyên tại Miss Universe 2021. Năm 2022, cô làm giám khảo chấm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng H'Hen Niê, Vũ Thu Phương, Hà Anh.