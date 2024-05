Á hậu Hàn Quốc nói về 'cô đơn trong hôn nhân'

Go Hyun Jung - Á hậu Hàn Quốc 1989 - nói về nỗi cô đơn khi phải làm mọi thứ một mình trong cuộc hôn nhân với chồng cũ.

Ngày 18/5, á hậu đăng vlog mới nhất trên YouTube cá nhân, hình ảnh quay trong chuyến công tác Nhật Bản hồi tháng 4. Go Hyun Jung giới thiệu độc giả quán mỳ udon ở Nihonbashi - khu phố sầm uất được xem là "trái tim Tokyo". 30 năm trước, diễn viên thường ghé nơi đây ăn trưa một mình.

"Tôi rời làng giải trí năm 1995, kết hôn và sống cùng chồng ở Nihonbashi, Tokyo. Đó là những ngày bình thường đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu công việc diễn xuất năm 19 tuổi", cô cho biết. Suốt ba năm ở xứ người, Go Hyun Jung không quen ai, không biết đường và không có nơi nào để đi. Cô ngại xuất hiện hay làm việc bên ngoài một mình, do đó đa phần chỉ ở nhà.

Người đẹp nói chống chọi nỗi cô đơn khi phải ăn uống và mua sắm một mình, tự làm nhiều việc. "Dù lúc đó có cặp có đôi, tôi cần sự can đảm để chịu đựng cảm giác một mình giữa Tokyo", Go Hyun Jung cho biết trong video cá nhân.

Go Hyun Jung bay đến Tokyo, Nhật Bản, dự sự kiện hồi tháng 4. Ảnh: Xsportnews

Theo Osen, khi về Hàn sinh sống, Go Hyun Jung không được lòng nhà chồng vì xuất thân kém hơn. Chồng cũ của cô là Jung Yong Jin - Phó Chủ tịch tập đoàn Shinsegae kiêm cháu trai Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee. Sau ồn ào ly hôn hồi 2003, cô mất quyền nuôi hai con, thậm chí bị ngăn cấm gặp con.

"Ly hôn rồi tôi nghĩ mình không thể trở lại nghệ thuật, thậm chí muốn di cư nước khác. Sau tất cả, tôi nghĩ ngợi rất nhiều, quyết định tái xuất với Spring day, hồi 2005, may mắn phim thành công. Tôi thấy đúng đắn khi ở lại Hàn Quốc. Tôi muốn làm nhiều thứ nhưng đâu phải muốn gì cũng được. Mong sao có thể trở thành diễn viên thực lực mà không hối tiếc điều gì", cô nói trên Osen.

Làm khách mời trên talkshow của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Jung Jae Hyun hồi đầu năm, Hyun Jung cho biết từng không để tâm sức khỏe, dù cơ thể có dấu hiệu bị đau. Một lần, Hyun Jung bị ngất khi đi bộ, trong vô thức, cô cầu cứu người qua đường. Tỉnh dậy ở bệnh viện, diễn viên hối hận vì chủ quan không chăm sóc bản thân, giận mình quá khép kín, từng từ chối nhiều cuộc hẹn với bạn bè, đồng nghiệp. Sau chữa khỏi bệnh, cô thay đổi cách sống, lối nghĩ, chăm gặp mọi người hơn.

Khi Jae Hyun hỏi ước mơ hiện tại là gì, Go Hyun Jung nói vẫn nặng lòng với diễn xuất. Cô lý giải vì bản thân không giỏi tiếp cận công chúng qua các nền tảng mạng xã hội hay cách khác, do đó, cô muốn gặp họ qua phim điện ảnh lẫn truyền hình. "Bây giờ sức khỏe tôi đã ổn định hơn, đóng phim cần rất nhiều thể lực, do đó tôi sẽ tận dụng thật tốt, cố gắng hết mình".

Go Hyun Jung, 53 tuổi, đoạt Á hậu Hàn Quốc 1989, ghi dấu với các phim Đồng hồ cát, Spring Day, Nữ hoàng Seon Deok, Nữ Tổng thống Hàn Quốc, Mask Girl. Dù tài năng, cô không ít lần bị chỉ trích cư xử thiếu chuẩn mực. News 1 từng đưa tin Hyun Jung hút thuốc trong lớp khi làm giảng viên đại học, đi muộn, phân biệt đối xử sinh viên. Năm 2018, cô xung đột với đạo diễn, rút khỏi đoàn phim Return giữa chừng.

Go Hyun Jung trong phim 'Đồng hồ cát' sau 27 năm Go Hyun Jung trong phim "Đồng hồ cát". Video: SBS

Thiên Lam