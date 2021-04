9x hàm hô 'lột xác' nhan sắc sau phẫu thuật thẩm mỹ

Vũ Thị Hợp đến từ Quảng Ninh trở nên xinh đẹp sau 10 cuộc phẫu thuật trong 4 tháng.

Sau khi may mắn sở hữu tấm vé thay đổi ngoại hình từ chương trình "Hành trình lột xác" mùa 5, Vũ Thị Hợp, 26 tuổi, Quảng Ninh tạm gác lại mọi công việc, xa gia đình, em gái song sinh để bước vào cuộc đại phẫu thuật thay đổi ngoại hình. Theo chia sẻ của êkip trực tiếp thực hiện phẫu thuật, để "lột xác" thành công, Hợp trải qua 10 cuộc phẫu thuật lớn, nhỏ, phức tạp.

Hành trình "lột xác" của 9x Quảng Ninh.

Tiến sĩ, bác sĩ Richard Huy - Trưởng ê kíp phẫu thuật cho biết gương mặt của Hợp gặp, nhiều vấn đề như quá to về kích thước, cả chiều ngang lẫn chiều dọc, phần trán cao, thô, gò má vuông, má hóp, mắt một mí, cười hởi lợi. Tổng thể khuôn mặt nam tính với nhiều góc cạnh, xương cứng, lồi lõm khiến mất đi sự cân đối, đặc biệt là hàm trên hô quá dài nhưng hàm dưới lại tụt sâu. Chính vì thế, để khuôn mặt có sự mềm mại, nữ tính, Hợp phải cùng lúc phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật, phải can thiệp chỉnh sửa nhiều bộ phận. "Nếu muốn khuôn mặt mềm mại, đẹp hơn thì sẽ phải can thiệp rất nhiều từ tầng mặt trên, tầng mặt giữa, tầng mặt dưới", bác sĩ Annie Lê chia sẻ.

Theo tính toán của ê kíp, tất cả mọi thứ trên khuôn mặt của Hợp đều được xử lý. Tuy nhiên, trở ngại trong quá trình phẫu thuật là toàn thân Hợp bị thiếu máu nặng. May mắn trong suốt quá trình phẫu thuật mọi thứ đều thuận lợi.

Qúa trình phẫu thuật của Hợp.

Với trường hợp của Hợp, phẫu thuật hàm mặt khó. Gương mặt góc cạnh cộng thêm độ đậm đặc của xương khiến quá trình gọt hàm mất thời gian, các bác sĩ phải thực hiện 5 phẫu thuật trong một lần. Hợp không chỉ gọt nguyên bờ hàm mà còn lấy toàn bộ bản ngoài của xương hàm, hạ gò má, trượt cằm. Phần hàm hô vẩu cũng được can thiệp để gương mặt hài hòa, không còn hở lợi. Sau 6 giờ đồng hồ, lần phẫu thuật đầu tiên thành công.

Tiếp đó, để xử lý phần trán quá to, cao gấp rưỡi người bình thường các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật hạ đường chân tóc - một trong những phẫu thuật hiếm thấy tại Việt Nam. Theo bác sĩ, tiến sĩ Richard Huy, trán của Hợp cao gấp rưỡi người bình thường. Chính vì thế, để khuôn mặt Hợp nữ tính hơn, bác sĩ thực hiện hạ chân tóc, đây là một ca phẫu thuật rất khó, hiếm gặp trong tạo hình thẩm mỹ. Cuối cùng, các bác sĩ hạ được 1,7 cm đường chân tóc, đây là con số phù hợp để cân đối 3 tầng khuôn mặt.

Bên cạnh đó, để tổng thể khuôn mặt của Hợp cân đối, ê kíp tiếp tục can thiệp phần má bị hóp, thái dương trũng bằng phương pháp cấy mỡ mặt Nanofat giúp gương mặt đầy đặn, mềm mại hơn. Ngoài ra, các chi tiết khác trên gương mặt của Hợp cũng chỉnh sửa như chỉnh hình sụp mí bẩm sinh kết hợp tạo nếp mí 2 bên, nâng mũi cấu trúc 4D, phun lông mày, điều trị mụn để khuôn mặt hoàn thiện.

Cuộc đời mới sau 15 giờ đau đớn

Sau hậu phẫu, Hợp phải mất 4 tháng điều trị do cơ thể kiệt sức, phần mặt căng tức, tê cứng khó chịu. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ các thiết bị công nghệ hiện đại, sự chăm sóc của các bác sĩ Hợp giữ vững tinh thần, vượt qua hậu phẫu nhẹ nhàng.

Về phía gia đình, mẹ Hợp không rời màn hình một giây phút, căng thẳng, hồi hộp và lo lắng khi biết thể trạng của con yếu, lại thiếu máu, lòng mẹ cũng đau như cắt. Mẹ Hợp trải lòng: "Tôi sinh ra con không được đẹp, không mang hình hài xinh đẹp đến cho con. Tôi hy vọng con gái thay đổi được 80%".

Diện mạo hiện tại của Hợp thực sự choáng ngợp đến không tưởng.

Giây phút Vũ Thị Hợp xuất hiện trong chiếc đầm dạ tiệc đỏ trên sân khấu, ai cũng bất ngờ và hồi hộp. Cô gái 9x rụt rè chứng minh mong muốn thay đổi ngoại hình khi chiếc mặt nạ được tháo bỏ để lộ khuôn mặt xinh đẹp.

Trong giây phút hội ngộ gia đình, Hợp không quên gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ, mang đến phép màu giúp cô trở lên xinh đẹp hơn. Hợp tin rằng, với diện mạo mới cô sẽ kiếm được công việc ổn định, là chỗ dựa cho cha mẹ và em gái.

Riêng với Tình – người em gái song sinh đã nhường tấm vé xinh đẹp cho chị cũng không kìm được xúc động: "Lúc chị gái bước ra sân khấu trong bộ váy đỏ lộng lẫy thật sự khác xa với con người của chị trước đây. Chị em không còn rụt rè, nhút nhát như trước mà trở lên thần thái, tự tin, xinh đẹp, đài các. Chị gái là niềm tự hào của em", Tình nói.

10 phương pháp phẫu thuật để Hợp có được ngoại hình xinh đẹp.

Hợp cũng trải lòng về mong muốn em gái song sinh Vũ Thị Tình, mong có cơ hội được thay đổi ngoại hình, để trở nên xinh đẹp và tự tin hơn. May mắn đã mỉm cười với 2 chị em khi chương trình quyết định để Tình sẽ có cơ hội tham gia "Hành trình lột xác" mùa sau.

