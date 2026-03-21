99 'siêu trạm sạc' V-Green - bước tiến của hạ tầng xe điện

Những chuyến đi dài ngày với xe điện VinFast sẽ thuận tiện hơn khi V-Green chính thức vận hành hạ tầng 99 trạm sạc công suất lớn trên toàn quốc.

Mới đây, thông tin V-Green công bố đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc trên toàn quốc đã gây chú ý trong cộng đồng người dùng ôtô điện. Theo doanh nghiệp này, mỗi trạm sẽ có 100 súng sạc công suất 150 kW, có thể cùng lúc phục vụ lượng lớn ôtô điện VinFast, đặt ở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ lớn trên cả nước.

Với trụ công suất 150 kWh, chủ xe có thể rút ngắn thời gian sạc. Ảnh: Tuấn Vũ

Mức công suất lớn của trạm sạc này có thể đáp ứng nhu cầu sạc nhanh của nhiều người dùng ôtô điện, bao gồm các dòng xe như VF 8, VF9. Với từ 15 phút sạc, chủ xe có thể tiếp tục thực hiện hành trình. Mô hình này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng người dùng xe điện.

"Hạ tầng trạm sạc này là tin vui cho nhiều chủ xe điện, đặc biệt những người thường đi công tác, du lịch hoặc muốn thực hiện những chuyến xuyên Việt", anh Nguyễn Đức Anh, một chủ xe VinFast VF8 cho biết. Theo anh, việc trạm sạc vận hành bằng năng lượng tái tạo từ điện gió, điện mặt trời, kết hợp pin lưu trữ năng lượng BESS cũng được nhiều người đánh giá cao.

"Sử dụng xe điện là lựa chọn vì môi trường, đi kèm hạ tầng sạc "xanh" sẽ giúp trải nghiệm trọn vẹn hơn, đóng góp vào hệ sinh thái không phát thải", anh Chiến Nguyễn, chủ xe điện VinFast chia sẻ trên một diễn đàn. Theo anh, khi vận hành hạ tầng 99 siêu trạm sạc này, người dùng sẽ dễ dàng hơn trong việc nạp năng lượng, thực hiện những chuyến đi xa.

Hiện, nhiều trạm dừng nghỉ, cây xăng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cả nước đã tích hợp trạm sạc cho xe VinFast, dù quy mô chưa lớn như dự án sắp vận hành của V-Green. Anh Nguyễn Thanh Bình (Khánh Hòa), người vừa hoàn thành hành trình gần 1.200 km với chiếc VF 3 qua cung đường Nha Trang – Phú Yên – Măng Đen, cho biết: "Mình chọn cung đường khá vắng và ít cư dân, tuy nhiên khoảng 15-20 km là có trụ sạc xe. Khi mệt có thể vào trạm nghỉ ngơi, kết hợp sạc xe để tiếp tục lên đường", anh nói.

Đánh giá về hạ tầng sạc ở nội đô các thành phố lớn, chuyên gia ôtô Nguyễn Tùng Anh cho biết, đây cũng là bài toán khó để phát triển trạm sạc trong lõi khu dân cư. "Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM hay Đà Nẵng có quỹ đất hạn hẹp, nhưng V-Green vẫn phủ được hạ tầng sạc để phục vụ người dùng xe điện", ông nói, dẫn chứng ở Hà Nội, các khu vực như bến xe Giáp Bát, bến xe Gia Lâm, Nhổn... đều có trạm sạc lớn. "Những trạm này có thể cùng lúc phục vụ 50-60 xe điện VinFast, toàn bộ là súng sạc nhanh".

Mỗi trụ có 2 cổng sạc theo tiêu chuẩn CCS2 quốc tế. Ảnh: Tuấn Vũ

Theo giới chuyên gia, 99 siêu trạm sạc mới sẽ là "bước nhảy", củng cố độ phủ cho mạng lưới 150.000 cổng sạc V-Green, đưa Việt Nam vào top những quốc gia có hạ tầng sạc lớn trên thế giới. Theo kế hoạch, hạ tầng này sẽ được V-Green vận hành trong năm nay.

Quang Anh