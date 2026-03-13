97 người ăn bánh kem ngộ độc là do vi khuẩn Salmonella

An GiangKết quả kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm những người ngộ độc sau ăn bánh kem mua ở phường Rạch Giá phát hiện vi khuẩn Salmonella.

Chiều 13/3, Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết kết quả điều tra xác định bánh kem trứng muối tại tiệm bánh kem Cupcake ở phường Rạch Giá là bữa ăn nguyên nhân gây ngộ độc cho 97 người. Trong đó, 43 người nhập viện với triệu chứng từ nhẹ đến trung bình. Kết quả kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm phát hiện vi khuẩn Salmonella.

Hiện toàn bộ bệnh nhân đã ra viện.

Bánh kem nghi gây ngộ độc cho nhiều người ăn. Ảnh: Dương Đông

Kiểm tra cơ sở bánh, đoàn liên ngành không thu được mẫu bánh để kiểm nghiệm, song chỉ ra các vi phạm như người chế biến thực phẩm không mang đầy đủ bảo hộ lao động, dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy, không duy trì bảo đảm vệ sinh nơi kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến.

Chủ cơ sở bị phạt 10 triệu đồng, tiệm bánh bị đình chỉ hoạt động.

Tuần trước, khoảng 6 đơn vị, doanh nghiệp mua bánh kem tại tiệm Cupcake để tổ chức tiệc mừng Ngày Quốc tế phụ nữ. Tổng cộng 98 người ăn bánh, sau đó 97 người có triệu chứng ngộ độc.

Salmonella là vi khuẩn hàng đầu gây tiêu chảy và là nguyên nhân của nhiều vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn trên toàn cầu. Khi xâm nhập cơ thể qua đường ăn uống, vi khuẩn hình thành độc tố làm tổn thương niêm mạc ruột. Nếu không được bù nước kịp thời, người bệnh có thể mất nước nặng, tụt huyết áp, suy đa tạng và tử vong. Trường hợp vi khuẩn vào máu có thể gây nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng.

Ngọc Tài