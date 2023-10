96% ôtô đã dán thẻ thu phí không dừng

Khoảng 4,97 triệu ôtô trên cả nước (96%) đã dán thẻ và mở tài khoản thu phí không dừng, tính đến ngày 12/9.

Bộ Giao thông Vận tải vừa thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho hay 155 trạm thu phí không dừng trên toàn quốc với 893 làn thu phí đã đủ điều kiện triển khai. Toàn bộ trạm trên các tuyến quốc lộ được vận hành theo phương án duy trì một làn thu phí hỗn hợp ở mỗi chiều xe chạy. Các tuyến cao tốc đã thực hiện thu phí điện tử không dừng toàn bộ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Bộ Giao thông Vận tải đánh giá thu phí điện tử không dừng giúp phương tiện lưu thông qua trạm nhanh hơn. Xe không phải dừng lại trả phí nên tình trạng ùn tắc không còn, việc đổi tiền lẻ và bảo quản tiền mặt được giảm tải.

Dán thẻ thu phí không dừng ETC tại cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, tháng 7/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo ông Thắng, trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra hơn 8.300 vụ tai nạn (giảm 90 vụ so với cùng kỳ năm 2022), làm chết hơn 4.700 người, bị thương 5.800 người. Trong đó, tai nạn nhiều nhất ở đường bộ với hơn 8.200 vụ, làm chết gần 4.700 người, bị thương hơn 5.700 người.

Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được 274 báo cáo trong lĩnh vực hàng không dân dụng, cho thấy có một tai nạn, 81 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn. Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất liên quan đến tàu bay trực thăng BELL 505 ngày 5/4 tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng khiến 5 người thiệt mạng và hỏng hoàn toàn một trực thăng.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý hơn 2,5 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4.800 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn gần 485.000 trường hợp, tạm giữ hơn 771.000 phương tiện các loại.

Bộ Giao thông Vận tải đánh giá tình hình tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ và số người chết. Số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong dịp cao điểm giảm sâu so với năm trước. Tuy nhiên, cả nước vẫn để xảy ra 22 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong xã hội.

Tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố. Ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP HCM có xu hướng tăng trên tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, nhất là tại cửa ngõ. Hành vi chống người thi hành công vụ trong quá trình xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tăng 23 vụ so với cùng kỳ.

Năm 2024, Bộ phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với 2023; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên trục giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm và tại đô thị lớn; hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật.

Cùng với đó, Bộ sẽ bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa; bảo vệ an toàn tĩnh không đường tiếp cận và khu bay cảng hàng không.

Sơn Hà