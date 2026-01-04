94 người chết do tai nạn giao thông dịp Tết Dương lịch

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, cả nước xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm 94 người chết, 154 người bị thương; số vụ và số người tử vong đều giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Cục Cảnh sát giao thông(Bộ Công an) cho biết so với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm 45 vụ, giảm 44 người chết nhưng tăng 17 người bị thương. Toàn bộ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ; đường sắt và đường thủy không ghi nhận vụ việc nào.

Địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất là TP HCM với 34 vụ, tiếp đến Đồng Nai 15, Hà Nội 13, Phú Thọ 12; Hải Phòng và Thanh Hóa mỗi nơi 10 vụ; Đà Nẵng và Lâm Đồng mỗi nơi 8 vụ. TP HCM cũng là nơi có số người tử vong cao nhất với 17 người, Đồng Nai 11 người, Hà Nội 9 người.

Một vụ tai nạn xảy ra ở Thường Tín, Hà Nội trưa ngày 3/1. Ảnh: Hiếu Đình

Nguyên nhân tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn, đi không đúng phần đường, làn đường; ngoài ra còn có các lỗi chuyển hướng, vượt xe không đúng quy định, vi phạm tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước kiểm tra, xử lý hơn 40.000 trường hợp vi phạm; tạm giữ hơn 400 ôtô và hơn 11.000 môtô. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan nồng độ cồn và tốc độ.

Việt An