90% chuyến bay quốc tế dự kiến chuyển sang Long Thành từ 2027

ACV đề xuất chuyển dần chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành từ cuối 2026, dự kiến đến năm 2027 sân bay này đón phần lớn khách quốc tế khu vực TP HCM.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo phương án chuyển giao khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, với mục tiêu từng bước đưa Long Thành thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực TP HCM.

Giai đoạn đầu, từ khi Long Thành khai thác thương mại đến khoảng cuối tháng 3/2027, toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, gồm cả vận tải hàng hóa, sẽ được chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Lượng khách quốc tế qua Long Thành dự kiến chiếm khoảng 19% tổng sản lượng khu vực TP HCM.

Giai đoạn tiếp theo, từ cuối tháng 3/2027 đến hết năm 2030, các chuyến bay quốc tế còn lại sẽ tiếp tục được chuyển sang Long Thành, trừ các chặng ngắn dưới 1.000 km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác. Ngay trong năm 2027, mục tiêu là Long Thành đảm nhận trên 90% lượng khách quốc tế của khu vực TP HCM.

Sau năm 2030, toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ chuyển sang khai thác tại Long Thành, tạo nền tảng hình thành trung tâm vận tải hàng không trung chuyển quốc tế. Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tập trung khai thác các chuyến bay nội địa và các chuyến bay quốc tế không thường lệ, chuyến bay thuê chuyến.

Nhà ga sân bay Long Thành tháng 12/2025. Ảnh: Phước Tuấn

Để chuẩn bị vận hành, ACV đã thành lập Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tư cách chi nhánh cấp I và các đơn vị trực thuộc về dịch vụ hàng hóa, nhiên liệu. Đơn vị cũng xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực, tổ chức làm việc thực tế tại Tân Sơn Nhất để tích lũy kinh nghiệm trước khi khai thác thương mại.

ACV cũng đã ký hợp đồng tư vấn với liên danh Incheon Airport gồm Incheon International Airport Corporation và Công ty PIF để hỗ trợ hoàn thiện kế hoạch thử nghiệm, chuyển giao khai thác và cập nhật dự báo sản lượng. Sau khi phương án phân chia khai thác giữa hai sân bay được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ACV sẽ phối hợp với các bên liên quan để triển khai đồng bộ.

Anh Duy