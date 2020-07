'90% bệnh nhân ung thư gan phát hiện ở giai đoạn muộn'

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc ung thư gan đã tăng vọt trong vòng 20 năm qua. Năm 2000, số ca mắc mới ung thư gan chỉ có 5.700 ca, sau đó tăng lên 9.400 ca vào năm 2010. Đến năm 2018, căn bệnh có tỷ lệ mắc mới cao nhất với 25.335 trường hợp.

Lý giải cho con số này, Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Thành - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cho biết, người Việt có tốc độ tiêu thụ rượu bia đứng hàng đầu thế giới, nhiều hơn người Trung Quốc và gấp 4 lần người Singapore. Tất cả những yếu tố này là nguy cơ tiềm ẩn đe dọa sức khỏe lá gan. Tỷ lệ mắc các bệnh lý về gan mật trong đó có ung thư gan ở Việt Nam đang có xu hướng tăng mạnh. Cụ thể, có đến 20% dân số nhiễm viêm gan virus B, 5% dân số nhiễm viêm gan virus C. WHO ước tính sẽ có tới 57% số người nhiễm viêm gan B, C tiến triển thành xơ gan, 78% số người bệnh này sẽ bị ung thư gan.

"Tỷ lệ tử vong do ung thư gan gần tương đương số người mắc bệnh, bởi có tới gần 90% bệnh nhân đến viện khi đã ở giai đoạn muộn, lúc này các biện pháp can thiệp, điều trị rất hạn chế", ông Thành chia sẻ.

Viêm gan âm thầm diễn tiến thành nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Phó giáo sư Thành cũng chia sẻ, trong suốt quá trình công tác, ông đã chứng kiến nhiều trường hợp bị viêm gan rồi biến chứng nặng. Ví dụ như anh Nguyễn Văn Hoàng, Thái Bình, ban đầu chỉ bị viêm gan B cấp, chủ quan không điều trị dẫn tới mạn tính rồi xơ hóa gan. Đến khi phải nhập viện cấp cứu do nôn ói, mệt mỏi kéo dài, xuất huyết tiêu hóa... bác sĩ chẩn đoán ung thư gan giai đoạn 3. Việc điều trị lúc này khó khăn. Đây là bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người khi chủ quan, coi thường sức khỏe mà ngại đi khám.

Để phòng tránh ung thư gan, việc đầu tiên là không được lạm dụng rượu bia, thuốc, điều chỉnh thói quen ăn uống khoa học... Đặc biệt, những người đang hoặc có nguy cơ nhiễm viêm gan B, C phải đến các cơ sở y tế để theo dõi, kiểm soát tình trạng bệnh và có biện pháp can thiệp kịp thời.

Một số trường hợp nguy cơ cao cần điều trị từ sớm, tích cực để loại trừ hoặc giảm thiểu tình trạng viêm gan, từ đó ngăn ngừa, làm chậm tiến triển sang giai đoạn xơ gan, ung thư gan. Bên cạnh đó, người bệnh cần thăm khám định kỳ nhằm đào thải toàn bộ, một phần lượng virus B trong cơ thể, đặc biệt ở trong gan những người lành mang mầm bệnh.

Thực tế, để quá trình điều trị thành công, cần đảm bảo các yếu tố như bác sĩ giỏi, thiết bị hiện đại giúp chẩn đoán chính xác bệnh lý, phác đồ ưu việt. "Cũng có nhiều bệnh nhân khám chủ động rồi phát hiện bất thường tại gan. Sau khi được chúng tôi khám chuyên sâu thì đã đánh giá được rõ bệnh lý và điều trị kịp thời. Nhiều khi chỉ cần phát hiện muộn hơn vài tháng thôi thì hậu quả cũng khó lường", ông Thành cho biết thêm.

Việc thăm khám và kiểm soát bệnh lý gan mật kịp thời là cần thiết.

Hưởng ứng Ngày viêm gan thế giới, với mong muốn nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe lá gan, ngày 23/7, Hệ thống Y tế Thu Cúc tổ chức hội thảo "Bước tiến mới trong kiểm soát và điều trị bệnh gan" tại 216 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Hội thảo mang đến những thông tin hữu ích về cách phát hiện bệnh gan mật bằng các thiết bị y tế hiện đại; phác đồ điều trị ưu việt với mục tiêu điều trị khỏi bệnh về gan.

Khách tham dự có cơ hội trải nghiệm loạt phương pháp hiện đại đang ứng dụng trong chẩn đoán và theo dõi bệnh lý gan mật tại Thu Cúc:

- Máy siêu âm đàn hồi mô gan: giải pháp hữu hiệu giúp xác định xơ hóa gan chính xác với những ưu điểm: dễ thực hiện, không xâm lấn, có thể lặp lại, độ chính xác cao.

- Hệ thống cộng hưởng tử MRI: độ tin cậy cao, cung cấp hình ảnh rõ ràng và chi tiết của các tạng đặc, đặc biệt là gan; giúp chẩn đoán chính xác ung thư gan ở giai đoạn sớm.

- Hệ thống chụp cắt lớp vi tính MSCT đa dãy hiện đại: cung cấp thông tin chi tiết hơn về gan và các cấu trúc liên quan.

- Hệ thống các xét nghiệm chẩn đoán bệnh gan được thực hiện bởi robot ứng dụng tại 12/17 bệnh viện hàng đầu ở Mỹ: trả kết quả nhanh chóng, chính xác, giảm đáng kể thời gian chờ đợi của bệnh nhân.

Những năm qua, nhờ trang bị năng lực và liên tục cập nhật những thiết bị y tế hiện đại, Hệ thống Y tế Thu Cúc có thể đáp ứng nhu cầu thăm khám của hàng nghìn bệnh nhân mỗi ngày, trong đó có nhiều bệnh nhân gan mật. Trên cơ sở đó, đội ngũ chuyên gia hàng đầu tại bệnh viện sẽ xây dựng phác đồ điều trị tối ưu cho từng bệnh nhân với mục tiêu điều trị khỏi bệnh.

- Phân tích các yếu tố: chức năng gan, mức độ tổn thương gan, tải lượng virus, làm các xét nghiệm đánh giá cận lâm sàng.

- Ức chế virus để giữ cho phần tế bào gan lành duy trì hoạt động, giảm tải lượng virus xuống ngưỡng an toàn.

- Tái tạo tế bào gan, cải thiện chức năng gan, ngăn chặn tình trạng gan xơ hóa, từ đó ngăn ngừa ung thư gan.

Lê Nguyễn