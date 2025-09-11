9 vụ bê bối doping làm chao đảo thể thao thế giới

Từ xa xưa, các VĐV đã tìm kiếm mọi cách để nâng cao thành tích thi đấu. Người Hy Lạp cổ đại dùng quả sung, một số khác dùng nấm, trong khi người Ai Cập cổ tin rằng móng lừa xay nhuyễn có thể tăng cường sức mạnh trong thể thao. Năm 1807, một người đi bộ đường dài ở Anh dùng thuốc phiện laudanum để tỉnh táo suốt ngày đêm trong một cuộc thi.

Tại Thế vận hội 1904, một VĐV chạy marathon uống hỗn hợp strychnine, trứng sống và rượu brandy, giành chiến thắng nhưng suýt mất mạng và nhanh chóng giải nghệ. Những năm 1930, một CLB bóng đá Anh tự hào khoe rằng đã tiêm “chiết xuất tuyến khỉ” (cấy ghép mô tinh hoàn khỉ vào nam giới) cho các cầu thủ.

Đến thời hiện đại, các chất tăng cường thành tích thi đấu gồm steroid, hormone tăng trưởng và erythropoietin tăng cường hồng cầu được các VĐV sử dụng, mang lại cả nguy hiểm và chỉ trích gay gắt. Doping trong thế kỷ 20 và 21 đã tạo ra những chiến tích bị hoen ố và những vụ bê bối khét tiếng.