9 vận động viên thành công khi lấn sân điện ảnh

Theo Insider, Dwayne Johnson (The Rock) được coi là một trong những ngôi sao thể thao thành công nhất khi chuyển hướng đóng phim. Năm 1996, anh nối nghiệp cha thi đấu tại giải của WWE và nhanh chóng trở thành vận động viên được yêu thích.

Năm 2001, Johnson có vai diễn đầu tiên - nhân vật phản diện trong "The Mummy Returns". Thành công của dự án giúp anh được mời đóng hàng loạt tác phẩm điện ảnh của Hollywood sau đó. Năm 2004, The Rock giải nghệ đấu vật để trở thành diễn viên toàn thời gian. Từ đó, anh góp mặt trong nhiều thương hiệu bom tấn như "Fast and Furious", "Jumanji" và Vũ trụ Điện ảnh DC. Từ năm 2016 đến 2020, Johnson dẫn đầu danh sách diễn viên kiếm nhiều tiền nhất do tạp chí Forbes thống kê. Ảnh: IMDb