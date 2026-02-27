9 tuyến buýt ở TP HCM chuyển sang xe điện từ 1/3

Dàn xe buýt điện mới do VinBus - đơn vị thuộc Tập đoàn Vingroup vận hành, gồm các tuyến số 32, 38, 45, 53, 64, 93, 127, 140 và 148. Tổng cộng có 169 xe điện VinFast EB 6 và EB 8, loại 30-60 chỗ.

Các xe được thiết kế sàn thấp, không gian rộng, có dốc hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật. Trên xe trang bị camera an ninh, máy lạnh, bảng thông tin hành trình, Wi-Fi, cổng USB cùng các tiện ích phục vụ hành khách. Tùy tuyến, xe được bố trí linh hoạt loại 30 hoặc 60 chỗ.

Dàn xe buýt điện mới đưa vào khai thác. Ảnh: Giang Anh

Trước đó, phần lớn các tuyến này sử dụng xe chạy dầu diesel. Khi chuyển sang xe điện, nhiều tuyến sẽ tăng chuyến và kéo dài thời gian hoạt động từ 4h30 đến 22h mỗi ngày. Giá vé áp dụng đồng đều 6.000 đồng mỗi lượt với hành khách thông thường và 3.000 đồng cho học sinh, sinh viên; vé tập 30 lượt giá 135.000 đồng.

Ông Nguyễn Công Nhật, Phó tổng giám đốc vận hành VinBus, cho biết việc chuyển đổi góp phần thúc đẩy phát triển giao thông xanh tại thành phố. Ngoài 9 tuyến trên, doanh nghiệp đang vận hành thêm ba tuyến buýt điện D4, 33 và 150, đồng thời đầu tư hệ thống trạm sạc đồng bộ để bảo đảm khai thác ổn định.

Bên trong xe buýt điện mới. Ảnh: Giang Anh

Theo ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố có 180 tuyến xe buýt. Trong đó, 66 tuyến đã sử dụng năng lượng thân thiện môi trường (50 tuyến buýt điện và 16 tuyến CNG) với 1.082 xe, chiếm khoảng 48% toàn mạng lưới.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 toàn bộ hệ thống xe buýt sẽ chuyển sang xe điện và năng lượng xanh. Lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị VinBus tiếp tục khai thác đúng biểu đồ chạy xe, nâng cao tính đúng giờ và chất lượng phục vụ hành khách.