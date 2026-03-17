9 sai lầm thường gặp âm thầm gây hỏng răng

Các nha sĩ cảnh báo rằng ngay cả những thói quen như nhai vật cứng, thở bằng miệng, lạm dụng sản phẩm làm trắng... có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến răng và nướu theo thời gian.

Từ việc chải răng quá mạnh cho đến dùng răng thay thế công cụ, những sai lầm nhỏ này có thể dẫn đến những hệ lụy lớn về sau. Dưới đây là ý kiến từ các chuyên gia nha khoa về những việc bạn có thể đang làm (mà không hề hay biết) gây hại cho sức khỏe răng miệng và cách khắc phục để có một nụ cười khỏe mạnh hơn.

Nhai các vật cứng

Nhai nắp bút, cắn móng tay hoặc nhai đá có vẻ vô hại, nhưng theo thời gian, những thói quen này có thể làm hỏng răng nghiêm trọng. Bác sĩ Nicole Khalife, Nha sĩ tổng quát tại Lux Smiles NYC cho biết thói quen này làm mòn men răng và tạo ra những vết nứt nhỏ, tệ hơn theo thời gian. Điều này có thể dẫn đến việc phải bọc răng sứ hoặc thậm chí điều trị tủy.

Nếu bạn có xu hướng nhai khi căng thẳng, bác sĩ Khalife khuyên nên để sẵn thứ gì đó mềm gần bên, như kẹo cao su không đường, để chuyển hướng cơn thèm nhai. "Với trẻ em và thanh thiếu niên, tôi đã thành công khi gợi ý các công cụ xả stress (fidget tools) để giúp phá vỡ chu kỳ cắn móng tay", bác sĩ nói.

Bỏ qua chỉ nha khoa đồng nghĩa với việc bạn để mặc mảng bám tích tụ ở kẽ răng và dưới nướu. Ảnh: Adobe Stock

Dùng răng thay thế công cụ

Việc dùng răng để mở bao bì hoặc vặn nắp chai có thể gây phản tác dụng vì răng không được thiết kế để chịu lực hoặc góc độ mà các công cụ yêu cầu. Điều này dẫn đến sứt mẻ, rạn nứt hoặc gãy răng, đặc biệt là ở răng cửa.

Bác sĩ Jie Sun, chuyên gia phục hình tại ClearChoice cảnh báo việc trượt tay khi dùng răng làm công cụ có thể gây rách hoặc kích ứng nướu. Thêm vào đó, các vật dụng này thường chứa đầy vi khuẩn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Một khi các tổn thương cấu trúc như nứt sâu, mất men răng xảy ra, chúng thường không thể đảo ngược và đòi hỏi các can thiệp tốn kém như làm veneers.

"Điểm mấu chốt: răng là để ăn, không phải là công cụ", bác sĩ Sun nhấn mạnh.

Thở bằng miệng

Thở bằng miệng làm giảm lượng nước bọt - chất giúp trung hòa axit - khiến khoang miệng dễ bị mòn men răng, sâu răng và viêm nướu. Ở trẻ em, thói quen này còn ảnh hưởng đến sự phát triển cơ mặt và gây ra các vấn đề về chỉnh nha.

Khác với thở bằng mũi giúp lọc và làm ấm không khí, thở bằng miệng đưa không khí trực tiếp chứa bụi và tác nhân gây dị ứng vào cơ thể, dễ gây viêm đường hô hấp. Việc điều trị cần xác định nguyên nhân gốc rễ như dị ứng hoặc tắc nghẽn mũi để khôi phục lại cách thở đúng.

Lạm dụng các sản phẩm làm trắng

Dù các sản phẩm làm trắng tại nhà rất tiện lợi, bác sĩ Khalife khuyến cáo nên sử dụng chúng dưới sự giám sát chuyên môn. Làm trắng quá mức, đặc biệt là với các loại gel hoặc miếng dán mua ngoài cửa hàng, có thể dẫn đến mỏng men răng, nhạy cảm và kích ứng nướu.

Nếu răng đột ngột ê buốt khi uống đồ nóng, lạnh hoặc nướu bị đau rát sau khi làm trắng, đó là dấu hiệu báo động đỏ bạn cần dừng lại ngay.

Ăn vặt thường xuyên

Mỗi bữa ăn nhẹ, đặc biệt là đồ ngọt hoặc nhiều tinh bột, đều là nguồn thức ăn cho vi khuẩn tạo ra axit tấn công men răng. Ăn vặt liên tục mà không vệ sinh đúng cách sẽ dẫn đến sâu răng, viêm nướu và mòn men răng.

Bác sĩ Khalife khuyên nên giới hạn việc ăn vặt vào một số thời điểm cố định trong ngày và ưu tiên các thực phẩm thân thiện với răng như phô mai, các loại hạt hoặc rau củ tươi.

Nghiến răng

Nhiều người không nhận ra mình nghiến răng khi ngủ. Thói quen này làm phẳng bề mặt nhai, gây nứt, mòn ngắn răng và dẫn đến đau khớp thái dương hàm (TMJ).

"Men răng không thể tái tạo, một khi răng đã bị mòn, chúng không thể tự phục hồi", bác sĩ Sandip Sachar, chủ sở hữu Sachar Dental, cho biết. Ngoài việc quản lý căng thẳng, bà khuyên người bệnh nên sử dụng máng chống nghiến được thiết kế riêng để bảo vệ hàm răng.

Chải răng quá mạnh

Chải răng mạnh không có nghĩa là sạch hơn. Áp lực quá lớn sẽ bào mòn lớp men, làm lộ lớp ngà răng nhạy cảm bên dưới, dẫn đến nguy cơ sâu răng nhanh hơn.

Lời khuyên từ chuyên gia là hãy sử dụng bàn chải lông mềm và chuyển động theo vòng tròn thay vì kéo cưa qua lại. Bản chất mảng bám rất mềm, vì vậy hãy "để lông bàn chải tự làm việc của chúng" thay vì chà sát quá mức.

Đánh răng ngay sau khi ăn sáng

Điều này nghe có vẻ sạch sẽ nhưng lại là sai lầm. Sau khi ăn, độ pH trong miệng giảm xuống, axit làm mềm men răng. Bác sĩ Sun giải thích rằng việc đánh răng ngay lập tức sẽ thúc đẩy quá trình mòn men răng do ma sát cơ học.

Để bảo vệ răng, bạn nên đánh răng trước khi ăn sáng hoặc đợi ít nhất 30 phút sau khi ăn để nước bọt trung hòa axit và tái khoáng hóa men răng.

Lười dùng chỉ nha khoa

Bỏ qua chỉ nha khoa đồng nghĩa với việc bạn để mặc mảng bám tích tụ ở kẽ răng và dưới nướu - những nơi bàn chải không thể chạm tới. Điều này gây viêm nướu và có thể dẫn đến tụt nướu.

Nếu không thích dùng chỉ nha khoa truyền thống, bạn có thể thay thế bằng tăm nước hoặc tăm chỉ nha khoa. Dù không hiệu quả bằng chỉ tơ nhưng chúng vẫn tốt hơn là không làm gì cả.

Việc dùng chỉ nha khoa một lần và chải răng hai lần mỗi ngày với kem đánh răng chứa fluoride chính là nền tảng vững chắc nhất cho sức khỏe răng miệng trường tồn.

Mỹ Ý (Theo Real Simple)