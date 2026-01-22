9 sai lầm khi uống cà phê âm thầm hại sức khỏe

Lạm dụng kem béo, dùng nhiều đường, chọn sản phẩm kém chất lượng... là những sai lầm phổ biến khi uống cà phê đang âm thầm hại sức khỏe của bạn.

Với vô số lựa chọn về hương vị, chất làm ngọt và phụ gia hiện nay, chúng ta rất dễ sa đà vào những công thức cà phê thiếu lành mạnh. Nếu không thể uống cà phê đen, bạn vẫn có nhiều cách để tách cà phê ngon hơn mà không cần đánh đổi sức khỏe.

Dưới đây là 9 sai lầm khi uống cà phê đang âm thầm phá hủy mục tiêu sức khỏe của bạn:

Lạm dụng các loại kem béo (Creamer) độc hại

Kem giúp tăng hương vị và độ ngọt, nhưng không phải loại nào cũng tốt. Chỉ 2 muỗng canh kem vani có thể bổ sung thêm 60 calo, 2 g chất béo và 10 g đường.

Hãy dùng một ít sữa đậu nành hoặc sữa yến mạch không đường. Chúng vẫn tạo độ béo ngậy nhưng không chứa dư thừa chất béo xấu và đường.

Sử dụng quá nhiều đường và chất làm ngọt nhân tạo

Rất dễ để chúng ta "quá tay" với các loại siro. Ví dụ, 2 muỗng canh siro vani chứa tới 80 calo và 20 g đường.

Hãy cắt giảm một nửa lượng chất làm ngọt thông thường và thay thế bằng bột quế để tăng hương vị tự nhiên.

Cà phê trứng, thức uống nổi tiếng tại Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Mai

Chọn cà phê kém chất lượng hoặc không hữu cơ

Nhiều loại hạt cà phê trồng theo phương pháp thông thường có thể chứa dư lượng thuốc trừ sâu tổng hợp và hóa chất. Tích tụ những chất này theo thời gian sẽ gây hại cho sức khỏe.

Ưu tiên chọn cà phê hữu cơ có nhãn "USDA Organic" và các sản phẩm có nguồn gốc đạo đức (ethically sourced).

Uống quá nhiều và sai thời điểm

Caffeine có thể tồn tại trong cơ thể từ 6 đến 14 giờ. Nếu bạn uống vào buổi chiều và bị mất ngủ vào ban đêm, "thủ phạm" chính là tách cà phê đó. Ngoài ra, uống cà phê khi bụng đói trước bữa sáng dễ gây rối loạn tiêu hóa hoặc trào ngược axit.

Hãy uống cà phê cùng bữa ăn và tránh uống vào buổi chiều nếu bạn nhạy cảm với caffeine.

Bỏ qua các hương vị tự nhiên

Đừng chỉ dựa vào siro. Các nguyên liệu như quế, nhục đậu khấu, bột ca cao hoặc một chút chiết xuất vani sẽ tạo độ sâu cho hương vị mà không thêm đường, đồng thời cung cấp chất chống oxy hóa và kháng viêm.

Quên mất các phụ gia bổ trợ (Add-ins) sức khỏe

Tách cà phê sáng có thể là "phương tiện" tuyệt vời để nạp thêm các chất bổ sung như bột nấm chức năng, bột ca cao nguyên chất hoặc peptide collagen hỗ trợ da và phục hồi sau tập luyện.

Phụ thuộc vào cà phê tại cửa hàng

Các loại cà phê pha sẵn tại các chuỗi cửa hàng thường đầy rẫy siro và chất tạo vị. Đôi khi, một ly cà phê đặc biệt cỡ lớn chứa nhiều calo hơn cả một bữa ăn. Hãy tự pha tại nhà để kiểm soát hoàn toàn những gì bạn nạp vào cơ thể.

Quên uống nước lọc

Dù cà phê không trực tiếp gây mất nước (vì thành phần chính vẫn là nước), nhưng caffeine có tính lợi tiểu khiến bạn đi tiểu nhiều hơn. Đừng dùng cà phê để thay thế nước lọc - vốn là yếu tố thiết yếu cho mọi chức năng cơ bản của cơ thể.

Sử dụng máy pha hoặc viên nén bằng nhựa

Khi tiếp xúc với nước nóng, một số loại nhựa có thể giải phóng các hóa chất như BPA hoặc phthalates vào cà phê, gây rối loạn nội tiết tố.

Hãy chuyển sang sử dụng dụng cụ pha bằng thép không gỉ, thủy tinh hoặc gốm sứ. Đây là lựa chọn tốt cho cả cơ thể và môi trường.

Mỹ Ý (Theo Verywell Health)