9 năm hôn nhân của Tôn Lệ - Đặng Siêu

Trước khi gặp Đặng Siêu, Tôn Lệ từng thề không yêu đương, kết hôn.

Tôn Lệ chia sẻ trên Weibo ngày 7/6 loạt ảnh bên chồng và hai con nhân kỷ niệm chín năm ngày cưới. Diễn viên nói cô và chồng khác biệt tính cách, sống được bên nhau không dễ dàng. Cô viết: "Chúng tôi của hiện tại, mỗi ngày ngủ sớm, dậy sớm, cùng nhau uống trà. Anh ấy đọc sách, tôi luyện chữ. Cùng nhau tắm nắng, bàn chuyện ước mơ. Anh ấy thích làm đạo diễn, còn cuộc sống lý tưởng của tôi là làm diễn viên. Thời gian thoáng chốc trôi qua, chỉ có tình yêu là mãi mãi".

Nhiều khán giả khen họ đẹp đôi, lối sống bình dị: "Họ đến với nhau bởi sự khác biệt và thay đổi để ở bên nhau dài lâu", "Cả hai người đều vì nhau mà thay đổi, chúc vợ chồng nương nương bên nhau đến bạc đầu", "Ngưỡng mộ hạnh phúc bình dị của Tôn Lệ - Đặng Siêu".

Đặng Siêu - Tôn Lệ đăng ảnh gia đình bốn người trên trang cá nhân. Ảnh: Weibo.

Hai diễn viên bén duyên khi đóng chung phim Hạnh phúc như hoa năm 2005. Trong quá trình quay phim, anh chủ động quan tâm, chăm sóc Tôn Lệ. Sự chu đáo, chân thành của anh khiến cô dần cảm động. Có lần, xe của đạo diễn Cao Hi Hi gặp tai nạn khiến bốn người bị thương. Tôn Lệ cầm thùng đi khắp đoàn phim quyên tiền giúp đỡ. Đặng Siêu sau đó mở ví vét hết tiền đưa cho cô. "Khi đó tôi thấy người đàn ông này rất tốt bụng", cô nói lý do yêu Đặng Siêu trên QQ.

Đầu năm 2006, khi phim phát sóng, diễn xuất ăn ý và chuyện tình đẹp của nhân vật trong phim làm rộ lên tin đồn cả hai hẹn hò. Tuy nhiên, họ phủ nhận, giữ kín mối quan hệ để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp. Mãi tới khi bị bắt gặp du lịch ở Tam Á, cả hai mới công khai tình cảm. Tháng 8/2010, nhân dịp sinh nhật Đặng Siêu, cả hai đăng ký kết hôn. Năm 2011, khi Tôn Lệ mang thai, họ mới tổ chức đám cưới.

Đám cưới Tôn Lệ - Đặng Siêu diễn ra tại quê nhà cô dâu - Thượng Hải - năm 2011. Ảnh: 163.

Khác biệt về tính cách, cặp sao thay đổi để vun đắp hạnh phúc. Tôn Lệ lớn lên trong gia đình đơn thân, ám ảnh với hôn nhân. Cô từng nói với mẹ không hẹn hò, kết hôn. Trên Cri, Tôn Lệ cho biết trước khi quen Đặng Siêu, cô là người khó gần. Sau này, cô dần học cách mở lòng, hòa đồng với người khác. Nhờ chồng làm "công tác tư tưởng", cô cũng tha thứ cho người cha bỏ rơi mình năm xưa. Diễn viên mua nhà và giúp đỡ gia đình ông có nơi ở ổn định. Trong khi đó, Đặng Siêu sống trong gia đình hạnh phúc, ngoại hình điển trai, tính tình phóng khoáng nên được nhiều cô gái yêu mến. Anh hướng ngoại, sôi nổi và hài hước. Thời trai trẻ, anh thích đi bar, tụ tập cùng bạn bè... Ở bên Tôn Lệ, anh bỏ dần thú vui bên ngoài. Kết thúc công việc, anh trở về nhà với vợ con.

Trên Sina, Tôn Lệ từng nói: "Cho dù về nhà được có nửa ngày, buổi sáng chỉ kịp ăn bữa cơm với tụi nhỏ, buổi tối lại phải bay đi quay phim, nhưng anh ấy vẫn thường xuyên như vậy". Họ đón con trai đầu lòng tên Đẳng Đẳng năm 2011, con gái Tiểu Hoa năm 2014. Tài tử cũng rèn luyện nếp sống khoa học. Anh tập thể dục, giảm cân, cai thuốc, hạn chế rượu bia. Mỗi khi có thời gian rảnh, Đặng Siêu đi cùng vợ đến lớp học làm gốm, yoga, viết thư pháp...

Đôi vợ chồng thường đăng những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân, nhận được sự yêu mến của khán giả. Ảnh: Weibo.

Cặp sao luôn tin tưởng nhau dù nhiều lần vướng tin đồn ngoại tình, ly hôn. Năm 2015, một blogger nói Đặng Siêu qua lại cùng người mẫu trẻ. Tài tử phủ nhận, tuyên bố nhờ pháp luật giải quyết sự việc. Hồi đầu năm, anh cũng bị cho là ngoại tình với Cổ Lực Na Trát sau khi tham gia show Running Brothers. Tôn Lệ nói tin tưởng chồng, còn mẹ cô bênh vực con rể: "Đặng Siêu nhà tôi chắc chắn không làm chuyện đó. Thỉnh thoảng hai vợ chồng lại bị bôi xấu, chẳng phải ngoại tình thì là ly hôn, chúng tôi đã quen rồi".

Đặng Siêu 'nịnh' vợ trên sóng trực tiếp Đặng Siêu bày tỏ tình cảm với Tôn Lệ trên sân khấu lễ trao giải tại Hạ Môn, Phúc Kiến. Video: CCTV.

Gia đình hạnh phúc, Đặng Siêu - Tôn Lệ thăng tiến trong sự nghiệp. Lúc mới sinh, Tôn Lệ ngừng đóng phim tập trung chăm sóc con cái. Khi hai bé cứng cáp, biết vợ nặng duyên với nghề, Đặng Siêu ủng hộ cô quay lại phim trường. Để tránh ảnh hưởng, cả hai phân chia việc nhà, khi Tôn Lệ đi làm, Đặng Siêu trông con và ngược lại. Nhờ vậy, Tôn Lệ khẳng định vị thế diễn viên hàng đầu với loạt phim truyền hình Chân Hoàn truyện, Mị nguyệt truyện, Lạt mụ chính truyện, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn... Còn Đặng Siêu trở thành cái tên hút khách ở phòng vé qua các tác phẩm Tứ đại danh bổ, Đối tác Trung Quốc, Mỹ nhân ngư, Liệt nhật chước tâm, Đạp gió rẽ sóng... Anh còn là đội trưởng của show truyền hình nổi tiếng Running Brothers. Ngoài ra, anh thử sức ở vai trò đạo diễn, nhà sản xuất.

Cặp sao được mệnh danh là đại gia của showbiz xứ Trung. Gia đình diễn viên sống trong biệt thự rộng 400 m2 ở Bắc Kinh trị giá khoảng 30 triệu NDT (hơn 102 tỷ đồng). Ngoài ra, họ sở hữu nhiều bất động sản tại Thượng Hải, Bắc Kinh.... Tôn Lệ, sinh năm 1982, là một trong bốn cổ đông lớn của công ty giải trí Hải Nhuận. Trong khi đó, Đặng Siêu, sinh năm 1979, thành lập công ty giải trí riêng và đầu tư trong nhiều lĩnh vực.

Hiểu Nhân