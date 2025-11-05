9 món ăn đường phố nóng hổi cho thực khách vào mùa thu

Hạt dẻ nướng
Trên các con phố, người bán rong đặt chảo rang trên bếp than, tay đảo liên tục để hạt dẻ chín đều, mùi khói hòa quyện cùng hương hạt dẻ bay khắp khố. Hạt chín có lớp vỏ nứt nhẹ, để lộ phần nhân mềm, ngọt nhẹ - ngon nhất khi ăn nóng hổi trong buổi tối se lạnh. Ở nhiều thành phố châu Âu và châu Á, món ăn này như một tín hiệu báo rằng mùa thu đã thật sự đến.
Hạt dẻ được bán trên đường phố suốt hàng thế kỷ, trở thành một phần nghi thức mùa vụ ở những nơi như Paris, Lisbon, Seoul hay Bắc Kinh. Ảnh: Ar.inspiredpencil
Khoai lang nướng
Khoai lang nướng là món ăn đặc trưng của những buổi tối se lạnh ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á.
Sức hút của món ăn không chỉ ở sự tiện lợi. Khoai lang vốn giàu dinh dưỡng và no lâu, là món ăn vặt quen thuộc của học sinh, công nhân và các gia đình. Ở Nhật Bản và Hàn Quốc, tiếng rao "khoai nướng đây" vang vọng trong những buổi chiều muộn gợi lại ký ức tuổi thơ cho nhiều người. Ảnh: Will fly for food
Bánh óc chó Hodu-gwaja
Hodu-gwaja là món bánh đặc sản của Hàn Quốc, gồm lớp nhân đậu đỏ xen lẫn miếng óc chó. Bánh được nướng trong khuôn hình hạt óc chó. Lớp vỏ giòn kết hợp phần nhân béo ngậy. Bánh được bán gần bến xe hoặc khu chợ, trở thành món ăn vặt ưa thích của du khách và người đi đường.
Món bánh gắn liền với mùa thu - thời điểm thu hoạch óc chó. Với nhiều người Hàn, hodu-gwaja là biểu tượng của mùa lễ hội thu hoặc những chuyến đi chơi cùng gia đình. Ảnh: Seoul ful bitess blogspot
Tamales
Tamales là món ăn đặc trưng cho văn hóa ẩm thực đường phố Mexico, nhất là mùa thu. Món ăn được gói trong lá ngô và hấp chín mềm, bên trong nhân thịt, ớt, đậu hay rau củ. Vào những đêm tháng cuối năm se lạnh, khói bay nghi ngút từ các xe bán tamales, khắp các thành phố Mexico.
Trong dịp Día de los Muertos (Lễ hội Người chết), gia đình cùng nhau gói và dâng món ăn này lên bàn thờ tổ tiên. Có hàng chục biến thể khác nhau, từ tamales thịt heo sốt ớt đỏ đến loại ngọt nhân nho khô hay dứa. Mỗi mùa thu, tamales không chỉ là món ăn, mà còn là biểu tượng của ký ức, tình thân và sự tưởng nhớ.
Ảnh: Carls bad cravings
Pozole
Pozole là món súp ngô truyền thống của người Mexico, được nấu từ hạt ngô, thịt lợn và nước dùng có ớt đỏ cay nồng. Trên các con phố, người bán thường nấu trong những nồi lớn, múc ra bát rồi rắc thêm bắp cải, củ cải, hành tây và vắt vài lát chanh.
Pozole gắn liền với các lễ hội và dịp sum họp gia đình. Những quầy súp bán khuya là nơi các nhóm bạn, gia đình tụ tập để cùng nhau ăn uống. Ảnh: Amigo foods
Sopa Azteca
Sopa Azteca, còn gọi là súp tortilla, là món ăn kết hợp giữa nước dùng nhẹ với những miếng bánh tortilla chiên giòn, bơ, phô mai và ớt. Món ăn này thường được bán nóng hổi bởi các quầy hàng rong, ăn kèm chanh và kem chua để cân bằng giữa vị cay béo, tạo nên hương vị hài hòa. Đây là món được nhiều người dân và du khách khi đến Tây Ban Nha chọn thưởng thức khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.
Vào các lễ hội mùa thu, người bán thường nấu hàng nồi lớn để phục vụ suốt đêm. Ảnh: Lacocina deleslie
Buñuelos
Buñuelos là món bánh chiên tròn hoặc dẹt, phủ đường hoặc rưới siro. Tại Tây Ban Nha và nhiều nước Mỹ Latinh, món ăn này xuất hiện trên đường phố vào các dịp lễ hội hay thời tiết trở lạnh. Vỏ bánh giòn rụm, ruột mềm xốp, ngon nhất khi vừa được vớt ra khỏi chảo dầu nóng. Vào mùa thu, vị ngọt của buñuelos được dùng kết hợp với tách cacao hoặc cà phê nóng.
Mỗi quốc gia lại có một phiên bản riêng: ở Mexico, buñuelos là bánh dẹt to phủ đường quế; còn ở Colombia, là những viên bánh tròn vàng ươm. Dù ở đâu, buñuelos luôn gắn liền với lễ hội, tôn giáo và niềm vui sum họp. Ảnh: Recetas gratis
Ngô nướng
Ngô nướng là một trong những món ăn đường phố nổi tiếng nhất của Mexico và tại các nước Đông Nam Á. Tại Mexico, ngô được nướng trên than cho cháy xém, sau đó phết mayonnaise, rắc phô mai, bột ớt và vắt thêm chanh. Món ăn gắn liền với mùa thu hoạch ngô, khi hạt bắp đạt độ ngọt và dẻo nhất. Sự hòa quyện giữa vị béo, cay, chua và hương khói tạo nên hương vị hấp dẫn.
Esquites là phiên bản khác của elote, được tách hạt và cho vào ly, ăn bằng thìa. Cả hai dạng đều phổ biến tại các hội chợ và khu chợ mùa thu. Các gia đình thường vừa dạo phố vừa cầm cốc esquites ấm tay hoặc xiên bắp elote nóng hổi. Với du khách, thưởng thức món bắp nướng trong tiết trời thu là cách để cảm nhận văn hóa ẩm thực đường phố đặc trưng của Mexico.
Tại Việt Nam, ngô thường được nướng chín trên than hồng và không cho thêm gia vị, để đảm bảo hương vị thơm ngọt của món ăn. Ảnh: Ar.inspired pencil
Sopaipillas
Sopaipillas là món bánh chiên giòn rưới mật ong hoặc siro, được ưa chuộng vào mùa thu. Ở Chile, người dân trộn thêm bí đỏ nghiền vào bột bánh, mang đến hương vị đặc trưng của mùa. Những ngày mưa lạnh, các quầy hàng ven đường chiên bánh thơm lừng, thu hút người dân xếp hàng mua. Vỏ bánh giòn tan, nhân mềm, tạo nên cảm giác vừa béo vừa bùi.
Văn hóa ẩm thực đường phố khiến sopaipillas trở thành món ăn gắn bó với đời sống hằng ngày. Nhiều gia đình mua bánh trên đường về nhà, trẻ con thì thích ăn như món quà vặt buổi chiều. Ở một số vùng của Mỹ, sopaipillas còn được biến tấu thành bánh mặn, kẹp nhân thịt. Dù ở đâu, món bánh này vẫn là minh chứng rằng đôi khi chỉ cần một miếng bột chiên đơn giản cũng đủ làm nên hương vị đáng nhớ của một buổi chiều mùa thu. Ảnh: Paulina cocina
Anh Minh (Theo Avocado)