9 món ăn đường phố nóng hổi cho thực khách vào mùa thu

Hạt dẻ nướng

Trên các con phố, người bán rong đặt chảo rang trên bếp than, tay đảo liên tục để hạt dẻ chín đều, mùi khói hòa quyện cùng hương hạt dẻ bay khắp khố. Hạt chín có lớp vỏ nứt nhẹ, để lộ phần nhân mềm, ngọt nhẹ - ngon nhất khi ăn nóng hổi trong buổi tối se lạnh. Ở nhiều thành phố châu Âu và châu Á, món ăn này như một tín hiệu báo rằng mùa thu đã thật sự đến.

Hạt dẻ được bán trên đường phố suốt hàng thế kỷ, trở thành một phần nghi thức mùa vụ ở những nơi như Paris, Lisbon, Seoul hay Bắc Kinh. Ảnh: Ar.inspiredpencil