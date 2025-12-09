9 máy bay quân sự Nga, Trung Quốc tiến vào ADIZ Hàn Quốc

Hàn Quốc thông báo triển khai tiêm kích sau khi phát hiện 9 máy bay quân sự Nga và Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo 7 máy bay quân sự Nga, hai phi cơ Trung Quốc sáng nay lần lượt tiến vào và rời khỏi vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Hàn Quốc ở phía đông cũng như phía nam, nhấn mạnh các máy bay không xâm phạm vùng trời nước này.

"Quân đội đã phát hiện máy bay Nga và Trung Quốc trước khi chúng tiến vào ADIZ. Chúng tôi đã triển khai tiêm kích và thực hiện những biện pháp chiến thuật nhằm chuẩn bị cho tình huống bất ngờ", JCS cho biết.

Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Đồ họa: Economist

Một quan chức JCS thêm rằng nhóm máy bay trên gồm tiêm kích và oanh tạc cơ, liên tục ra vào ADIZ Hàn Quốc trong khoảng một giờ trước khi rời đi.

Quân đội Nga và Trung Quốc chưa bình luận về thông tin.

ADIZ là vùng trời do một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tự ấn định, buộc máy bay dân sự khi tiến vào phải thông báo, nhận dạng, xác định vị trí và chịu sự kiểm soát của quốc gia, vùng lãnh thổ đó. ADIZ không phải không phận, nhưng theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự thường gửi thông báo trước khi tiến vào ADIZ nước khác nhằm tránh những vụ đụng độ bất ngờ.

Nếu phi cơ nước ngoài không tuân thủ quy định khi hoạt động trong ADIZ, nước chủ nhà có thể triển khai tiêm kích can thiệp, yêu cầu nhận dạng hoặc buộc rời khỏi khu vực, nhưng không được phép bắn hạ.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết kể từ năm 2019, mỗi năm Nga và Trung Quốc đều đặn triển khai máy bay tiến vào ADIZ nước này mà không báo trước, trong khuôn khổ các cuộc diễn tập chung.

Lần gần nhất diễn ra vào ngày 29/11/2024, khi 5 phi cơ quân sự Trung Quốc và 6 máy bay Nga lần lượt tiến vào ADIZ Hàn Quốc.

Oanh tạc cơ Tu-95MS Nga (trên) và tiêm kích J-16 Trung Quốc tuần tra chung hồi năm 2022. Ảnh: BQP Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cuối tuần trước thông báo Moskva và Bắc Kinh đã tiến hành cuộc diễn tập chung về chống tên lửa tại lãnh thổ Nga vào đầu tháng 12. Cơ quan này khẳng định hoạt động trên không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào và không liên quan tới tình hình khu vực hay quốc tế.

Nga và Trung Quốc đã tuyên bố thiết lập quan hệ hợp tác "không giới hạn" trước khi xung đột tại Ukraine bùng phát đầu năm 2022, trong đó cam kết thường xuyên tiến hành diễn tập chung nhằm rèn luyện khả năng hiệp đồng giữa quân đội hai nước.

Phạm Giang (Theo Newsis, Yonhap, Reuters)