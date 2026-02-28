9 dự án chống ngập khẩn cấp ở Hà Nội

Dự án cải tạo kênh Thụy Phương bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch, tăng lưu lượng duy trì dòng chảy, cải thiện ô nhiễm, tạo cảnh quan và hỗ trợ tiêu thoát nước. Công trình cũng giảm úng ngập tiểu lưu vực Cổ Nhuế (Đông Ngạc, Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra…) và phục vụ tưới nông nghiệp. Tổng mức đầu tư dự án 869 tỷ đồng.
Hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ, được đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống hồ theo quy hoạch thoát nước Thủ đô, tăng khả năng điều tiết, trữ nước, cải thiện cảnh quan và giảm úng ngập khu vực. Dự án có tổng đầu tư khoảng 370 tỷ đồng.
Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (xã An Khánh), có tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện hệ thống hồ theo quy hoạch thoát nước, phát huy hiệu quả trạm bơm Yên Nghĩa.
Hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, chức năng tương tự hồ Yên Nghĩa 1, quy mô khoảng 5 ha.
Đến 15/2, dự án hoàn thành 1/3 diện tích, bàn giao mặt bằng trước 28/2. Các hạng mục chính phục vụ thoát nước hoàn thành trước 30/4, phần còn lại trước 31/5.
Dự án nâng công suất trạm bơm, xây cống dọc đại lộ Thăng Long có tổng đầu tư 163 tỷ đồng. Mục tiêu nâng công suất một số trạm bơm hiện có, lắp đặt trạm bơm dã chiến và xây mới, cải tạo các tuyến cống, rãnh thoát nước nhằm giải quyết úng ngập dọc đại lộ Thăng Long.
Công trình cũng tăng năng lực tiêu thoát cho các khu đô thị hai bên tuyến thông qua nâng công suất trạm bơm, bổ sung cống, rãnh và thiết bị bơm tạm. Toàn bộ hạng mục đang thi công, dự kiến hoàn thành trước 30/4.
Dự án cải tạo, nâng cấp công trình tiêu thoát nước có tổng đầu tư 262 tỷ đồng. Khu vực tiêu thoát nước gần công viên Hòa Bình đang được máy ủi múc đất, lắp đặt cống.
Dự án nhằm xử lý úng ngập tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm.
Dự án xây dựng, lắp đặt bổ sung trạm bơm, bể điều tiết lưu vực Tô Lịch - Tả Nhuệ. Trong ảnh là trạm bơm Yên Sở được cải tạo nhằm tăng khả năng điều hòa, tiêu thoát nước lưu vực sông Tô Lịch, giảm tải cho lưu vực Tả Nhuệ.
Công trình đồng thời xử lý úng ngập tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm thông qua cải tạo, xây mới kênh mương, cống thoát nước và nâng công suất một số trạm bơm.
Tổng đầu tư dự án 590 tỷ đồng, các hạng mục dự kiến hoàn thành trước 30/4.
Việc Hà Nội khẩn trương triển khai các dự án chống ngập nhằm xử lý tình trạng úng ngập đô thị khi xảy ra mưa lớn. Đặc biệt, từ tháng 8 đến 10/2025, nhiều trận mưa có lượng nước vượt quá công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đã khiến hàng trăm tuyến phố cùng nhiều xã ngoại thành rơi vào tình trạng ngập úng kéo dài.
